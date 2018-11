Henryk Kuriata od dziś przejął zadania wójta gminy Oława Fot. @wojewodadolnoslaski

Jest komisarz w gminie Oława!

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przekazał akt wyznaczenia przez Premiera Mateusza Morawickiego Henryka Kuriaty do przejęcia zadań i kompetencji Wójta Gminy Oława. Henryk Kuriata od dziś pełni swoją nową funkcję.

*

Henryk Kuriata ta działacz PiS, wójt gminy Jordanów Śląski, który ubiegał się o reelekcję, ale przegrał w w pierwszej turze, uzyskując zaledwie 38 % głosów

***

Przypominamy. O tym, że w gminie Oława będzie rządził komisarz, wojewoda dolnośląski poinformował oławski urząd gminy 25 października, co ciekawe, w piśmie skierowanym do… „wójta Jana Kownackiego”: – Skoro środek zapobiegawczy nie został przez sąd uchylony, a postępowanie karne toczy się nadal, to również w nowej kadencji nie może pan wykonywać czynności wójta gminy Oława. Nawet w przypadku złożenia ślubowania. Środek zapobiegawczy odnosi się do wszystkich czynności wójta, co oznacza, że nie może pan także powołać swoich zastępców, by w pańskim imieniu zarządzali gminą Oława.W tej sytuacji zgodnie z brzmieniem art. 28h w zw. z art. 29g ust 3a Ustawy o samorządzie gminnym wojewoda dolnośląski jest zobligowany wystąpić za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o wyznaczenie osoby, która przejmie wykonywanie zadań i kompetencji wójta gminy Oława.

Kategoria artykułu: Ważne