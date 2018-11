Sprawa dla prokuratury?

Szanowna Redakcjo, napisaliście wspaniały artykuł „Dwa nowe pomniki”, odsłonięcie pomnika zawsze jest ważnym wydarzeniem, tym bardziej że taka okazja trafia się tylko raz.

Patriotyzm powinien być pielęgnowany i zaszczepiany już w najmłodszych mieszkańcach ale… No właśnie, jest jedno bardzo ważne „ale”!

Czy w takim dniu jak Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę może być coś bardziej haniebnego jak traktowanie naszej flagi SYMBOLU NARODOWEGO POLSKI jak szmatę? I to przez kogo? Najważniejszych urzędników w powiecie.

Okrywanie pomnika flagą narodową jest zabronione, a rzucanie publicznie flagę Polski na ziemię jest karane. Flaga powinna być złożona w sposób wskazany w przepisach prawa, a następnie w tym przypadku złożona na ręce najważniejszego urzędnika lub do muzeum.

W Oławie w Święto Odzyskania Niepodległości za sprawą urzędników Polska upadła!

Sprawa dla prokuratury.

Pozdrawiam

Czytelnik (imię i nazwisko do wiadomości redakcji)



