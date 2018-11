Agnieszka Piechota (z lewej z paczką) jest liderem rejonu Jelcz-Laskowice

Wybierz rodzinę i zostań darczyńcą

Powiat. Charytatywnie. Docierają do prawdziwej biedy i chcą być impulsem do zmiany. Zbliża się finał Szlachetnej Paczki. Ty również możesz pomóc!

Szlachetna Paczka to ogólnopolski program społeczny organizowany przez stowarzyszenie „Wiosna”, które od 2001 roku stara się wydobywać z ludzi to, co w nich najpiękniejsze. Każdy człowiek angażujący się w projekt jest pośrednikiem dobroci. Taki mechanizm łączy potrzebujących i tych, którzy chcą im pomóc.

Celem jest łączenie ludzi poprzez wolontariuszy, rodziny w trudnej sytuacji, darczyńców i dobroczyńców. Wolontariusze spotykają się z potrzebującymi i rozmawiają o ich trudnej sytuacji. Chcą zmotywować do przekraczania barier i wytrwałości w walce z trudnościami losu. Uważają bowiem, że najlepsza pomoc to mądra pomoc.

Liderem rejonu Jelcz-Laskowice, który odpowiada za cały powiat oławski jest Agnieszka Piechota. Magazyn paczek zostanie zlokalizowany w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3.

W rejonie J-L jest kilkanaście rodzin, które czekają na pomoc w ramach akcji stowarzyszenia „Wiosna”. Większość z nich znalazła już darczyńców, ale sześć wciąż czeka (ta liczba może się w każdej chwili zmienić). Wśród nich jest 52-letni Jerzy, żyjący w separacji z żoną i czekający na rozprawę rozwodową. Ma pełnoletnią córkę i nastoletniego syna. Choroba umysłowa syna i pana Jerzego nie ułatwiały tej rodzinie życia. Mimo wszystko dawali sobie radę. Mężczyzna przyznaje, że alkohol był częstym gościem w ich domu. Uważa, że to żona „motywowała” go do picia. Bardzo mocno o siebie walczy. Nie poddał się po trudnych przeżyciach, nie poddał się nałogowi. Powtarza, że najbardziej jest wdzięczny za spokój wewnętrzny, którego teraz doświadcza. Nie narzeka na warunki mieszkaniowe, w których żyje obecnie. Cieszy się, że ma dach nad głową. Ukojenie daje mu modlitwa i rozważania. Stara się wyciszyć i nie wracać do dawnych chwil.

63-letnia Halina przez 30 lat mieszkała z mężem. Po jego śmierci nie była w stanie samodzielnie utrzymać mieszkania. Zamieszkała w mieszkaniu córki znajomej, która wyjechała za granicę. W czerwcu tego roku mieszkanie zostało sprzedane, a kobieta była zmuszona przenieść się do lokum bez bieżącej wody, ogrzewania i prądu. Otrzymuje rentę po zmarłym mężu, dodatkowo pracuje. Łącznie miesięcznie otrzymuje z tego tytułu 1300 zł. Mimo tego czasami brakuje pieniędzy na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

69-letni Mieczysław nie jest osobą samodzielną. W podstawowych czynnościach życia codziennego pomagają mu opiekunki. Panie są jedynymi osobami odwiedzającymi Mieczysława, który od najmłodszych lat miał problemy zdrowotne. Choroba uniemożliwia mu podjęcie jakiejkolwiek pracy. Suma dochodów pana Mieczysława wynosi 1665 zł. Po opłaceniu wszystkich wydatków zostaje mu 165 zł miesięcznie.

72-letnia Kazimiera opiekuje się dorosłym, 45-letnim niepełnosprawnym synem Markiem. Problemy rodziny zaczęły się w 2006 roku, gdy Marek uległ poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu. W wyniku odniesionych obrażeń jest dziś osobą w znacznym stopniu niepełnosprawną. Początkowo nie chodził i nie mówił oraz był całkowicie zależny od matki. Dzisiaj w wyniku podjętej rehabilitacji powoli odzyskuje sprawność. Sytuację utrudnia również brak jakiegokolwiek wsparcia w rodzinie. Pani Kazimiera nie ma już męża ani rodziców, nie może też liczyć na zmagającego się z chorobą brata. Wraz z synem mieszkają sami w schludnym, jednopokojowym mieszkaniu z kuchnią i łazienką. Kobieta zapewnia mu leczenie, za które płaci. Rodzina utrzymuje się z niskiej emerytury i przyznanych zasiłków.

Stanisława ma 76 lat. Jest samotnie żyjącą emerytką. Ma dorosłe dzieci, z którymi utrzymuje dobry kontakt, mimo że mieszkają dość daleko. Ma duże wsparcie w rodzinie, która pomaga jej jak może, jednak największym powodem do radości są dla niej odwiedziny jej trzech prawnuków, którzy są jej oczkami w głowie. Jej sytuacja stała się szczególnie trudna, kiedy przeszła udar. Do dziś zmaga się z uciążliwymi bólami głowy oraz ma znaczne problemy z poruszaniem się, przez co nie jest już osobą w pełni samodzielną. Obecnie od poniedziałku do piątku zajmuje się nią opiekunka, która kilka godzin dziennie pomaga jej w codziennych czynnościach i prowadzeniu domu.

60-letnia Janina mieszka z 62-letnim mężem Emilem i 90-letnią mamą Stanisławą. Rodzina boryka się z wieloma chorobami. Emil przeszedł 3 wylewy, jest częściowo sparaliżowany, ma problemy z chodzeniem oraz porozumiewaniem się. Stanisława cierpi na miażdżycę, cukrzycę, leczy się na nadciśnienie , praktycznie nie opuszcza pokoju, ma duże problemy z poruszaniem się. Janina zajmuje się prowadzeniem domu oraz opiekuje się pozostałymi członkami rodziny. Emil ma orzeczoną rentę do 65 roku życia. Rodzina żyje bardzo skromnie, po odliczeniu wydatków na leki, jedzenie, opłaty zazwyczaj mało co im zostaje.

Szczegółowe opisy wszystkich rodzin można znaleźć na stronie www.szlachetnapaczka.pl. Darczyńca znajdzie tam również listę potrzeb i do 7 grudnia będzie mógł zgłosić swoją chęć pomocy. Finał Szlachetnej Paczki będzie się odbywał w weekend 8 i 9 grudnia.

