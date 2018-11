Pierwsza sesja pełna emocji. Kownacki postawił na swoim

Jan Kownacki przyjął ślubowanie wójta gminy Oława. – A komisarz to może do nas przyjść na kawę – mówi. – Nie wygonimy go

Jeszcze przed dokonaniem aktu ślubowania Kownacki odpowiedział na pytania mediów: – Czy mogę pełnić funkcję? Się okaże. Póki co, muszę złożyć ślubowanie. Bo kto mi zabroni złożyć ślubowanie? Proszę mi pokazać ustawę, która mi zabrania. Teraz nie jestem wójtem. Jestem obywatelem Janem Kownackim. Nie jestem ubezwłasnowolniony, nie jestem pozbawiony praw publicznych. Mogę złożyć ślubowanie. Złożenie ślubowania nie jest czynnością wójta. Mówi o tym ustawa o samorządzie gminnym. Co to za prawnicy mówią inaczej? Prawnicy wojewody? To niech się wojewoda podpisze pod dokumentem mówiącym, że nie mogę złożyć ślubowania. W Daszynie komisarz wyborczy musi jechać do aresztu, żeby wójt mógł przyjąć ślubowanie. Ja przyszedłem tutaj sam. Albo prawo jest jedno w Polsce, albo rządzą prawnicy wojewody. Niech sobie wojewoda wymieni prawników. Czy będę wójtem? Nie wiem, zobaczymy. Niech się zjawia komisarz lada chwila. Tylko po co? Jest zastępca, który rządzi od poniedziałku. To po co ja powoływałem zastępcę, skoro niby nie może rządzić? Powinna rządzić zastępca, bo gmina wtedy na tym nic nie traci. A pani Zdanowska będzie rządzić, czy tam też będzie komisarz? Czemu wojewoda tam nic nie robi? Tylko mnie straszą komisarzem. Nie będę się wypowiadał na temat zarzutów. W tym kraju można każdego oskarżyć o wszystko. Jeśli ja jestem takim przestępcą, jeśli się mnie ciągnie przez całą Polskę, to dlaczego pani prokurator nie przedstawi mi zarzutów? Niech przedstawi, skieruje sprawę do sądu. Niech zrobi ten akt oskarżenia w końcu. Moje dzieci są przesłuchiwane, nie wiem, czy mamy z grobu nie będziemy wykopywać, żeby sprawdzić, czy czasem majątku do trumny nie wzięła.

Teresa Jurijków-Górska podkreślała, że pierwszą sesję Rady Gminy zwołuje komisarz wyborczy, więc skoro w programie posiedzenia znalazło się zaprzysiężenie wójta, to wszystko jest jasne. Innego zdania są prawnicy wojewody, o czym pisaliśmy w poprzednich numerach „GP-WO”.

Co Jan Kownacki powiedział po sesji? – Proszę wszelkie pytania kierować do prawników wojewody. Niech podadzą podstawę prawną. Nie będę rozmawiał o bzdurach, a to są bzdury. Czy będę pełnił obowiązki wójta? Nie wiem. A może mnie jutro prezydent ułaskawi. Będę rozmawiał z Andrzejem Dudą, może mnie ułaskawi. Mariusz Kamiński też nie był skazany i został uniewinniony. Może też o to wystąpię. Po to jest powołana moja zastępczyni, żeby mogła rządzić gminą. Pełni funkcję od 2010 roku. Twierdzenie dziś, że będzie rządził komisarz, jest bezpodstawne. Prawnicy mają tak mówić na czyjeś polecenie. Na dzień dzisiejszy gminą rządzi pani wójt. Jak przyjdzie komisarz, to go nie wygonimy, na kawę może przyjść. Nie będę powtarzał sto razy. Ktoś mnie o coś pomówił i taka jest rzeczywistość. Niech sąd to w końcu wyjaśni. Ludzie z większymi zarzutami chodzą po wolności i nic im się nie dzieje. Jeden z przestępców zaczął współpracę z organami ścigania i teraz pomawia wszystkich. Nie tylko mnie, ale innych też.

