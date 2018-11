TYLKO U NAS! Znamy cenę koalicji z PiS!

Znamy cenę koalicji z PiS! To nowy most na Odrze!

Dziś o godzinie 11.00 odbędzie się w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu konferencja prasowa dotycząca inwestycji drogowych na terenie powiatu oławskiego, na którą zaprasza wojewoda Paweł Hreniak. W ten sposób dopełni się nowa układanka polityczna, czyli niespodziewane koalicje z PiS w powiecie oławskim, oraz w samorządach oławskim i w Jelczu-Laskowicach. Na konferencji ma być ogłoszona nowa wspólna inwestycja rządu oraz naszych samorządów. Chodzi o nowy most na Odrze w naszym powiecie, między Oławą a Wrocławiem, prawdopodobnie gdzieś na wysokości Stanowic.

W konferencji mają wziąć udział m.in. starosta Brezdeń oraz burmistrzowie Frischmann i Szczęśniak.

