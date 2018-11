Fot. arch. organizatora akcji "Reaktywacja placu zabaw"

Dzieciństwo, wspomnienia, ale nie tylko! Chcą, aby plac zabaw wrócił. Trwa zbieranie podpisów

Trwa zbiórka podpisów pod petycją o reaktywację placu dla mieszkających za wiaduktem.

Inicjatorami akcji „Reaktywacja placu zabaw” są Agnieszka Olech oraz Adam Basiński. Wspólnie z mieszkańcami dzielnicy Polna w Oławie ustalili, że warto postarać się, aby miejsce, które od dawna jest zaniedbane (skrzyżowanie Morelowej i Małodworcowej), zamieniono w piękny plac zabaw. Podkreślają też, że nie mają jakiś ogromnych oczekiwań. Chcą odbudowy placu, czyli postawienia nowego ogrodzenia, kilku urządzeń dla dzieci oraz ławeczek, na których mogliby siadywać starsi ludzie, wspominając swoje dzieciństwo. – Dla nich jest to część dzieciństwa, ich historii, dorośli pamiętają, jak na tym placu spędzali czas nawet 40 lat temu – mówi Adam Basiński. – Petycja zostanie złożona do burmistrza Tomasza Frischmanna, na dziś podpisało się już pod nią 140 osób.

Inicjatorzy akcji zbierali podpisy 10 listopada na osiedlu, ale apelują również o podpisanie petycji on-line. Można to zrobić w każdej chwili, wchodząc na https://www.petycjeonline.com/reaktywacja_placu_zabaw_na_osiedlu_polna_w_oawie?fbclid=IwAR08Dzz7bd86Lf7Ak7kr450fbu-OtwQNLHj4XK6v71QBAfEIXatLRVXlVu8

Podpisy zbierane są do 5 grudnia, ponieważ dzień później mieszkańcy chcą spotkać się z burmistrzem Tomaszem Frischmannem, przekazać petycję i szczegółowo opowiedzieć o sprawie. – Mamy nadzieję, że władze miasta podejdą do tematu ze zrozumieniem – mówią organizatorzy akcji.