Tu powstaje oławskie KFC

KFC w Oławie

OŁAWA. Do miasta wchodzi kolejna światowa sieć.

Nowy Górnik 22 – to adres nowej inwestycji w mieście, czyli restauracji KFC, budowanej przez firmę Amrest. To w pobliżu ronda przy wjeździe do Oławy od strony Wrocławia, przy McDonalds. Trwają już zaawansowane prace budowlane w tym miejscu. Ich zakończenie przewiduje się na 31 grudnia tego roku.

Kiedy otwarcie? Jeśli budowa ma być zakończona do końca roku, można się spodziewać, że już parę miesięcy (a może nawet tygodni) później można będzie się wybrać na kurczaka z KFC. Adrian Wnęk, koordynator ds. PR z firmy Amrest, potwierdza plan otwarcia restauracji w Oławie, zastrzegając jednak, że na razie innych szczegółów nie może jeszcze ujawnić. Jeśli takie będą, stosowny komunikat do nas zostanie przesłany.



Po prawej miejsce przy rondzie, gdzie powstaje pierwsze w Oławie KFC

(GK)