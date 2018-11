Jan Kownacki

W gminie będzie rządził komisarz z PiS? Zdecyduje premier

Mimo wygranej w wyborach samorządowych Jan Kownacki nie będzie rządził gminą. Zastąpi go komisarz powołany przez premiera – tak twierdzi nadzór prawny wojewody dolnośląskiego. O sprawie pisaliśmy wiele razy w papierowym wydaniu „Powatowej”

W kwietniu tego roku białostocki sąd zawiesił obecnego wójta gminy Oława Jana Kownackiego w pełnieniu obowiązków. Prokurator krajowy postawił mu zarzuty korupcji. Sprawa przez wiele miesięcy nie została jednak wyjaśniona – podejrzewanego wójta do tej pory ani nie uniewinniono, ani nie przedstawiono mu aktu oskarżenia. W świetle prawa jest więc niewinny i zgodnie z prawem mógł wystartować w wyborach samorządowych, wierząc że – jak nam mówił – „ten cyrk, który trudno nawet komentować”, skończy się wraz z kampanią wyborczą.

*

9 listopada wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak wystąpił z wnioskiem do prezesa Rady Ministrów o wyznaczenie komisarza w gminie Oława. Dokumenty trafiły do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Resort opiniuje wniosek. Wojewoda wystąpił z propozycją wyznaczenia na komisarza Henryka Kuriatę – samorządowca, wójta gminy Jordanów Śląski. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmie premier Mateusz Morawiecki.