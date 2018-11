Czytelnik apeluje o zgodę! Napisał wiersz „W setną rocznicę”

Ten wiersz otrzymaliśmy kilka dni przed 11 listopada, publikujemy dziś jako głos w ogólnopolskiej dyskusji

*

– W tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości. I znów będziemy oddzielnie szli w pochodach /w dużych miastach/, oddzielnie spotykali się przy pomnikach,

upamiętniających to wydarzenie. – napisał do redakcji mieszkaniec, który pisze wiersze pod pseudonimem ECHO. – Skłócone partie, przyjaciele, całe rodziny. Skłócone całe społeczeństwo. Ludzie, opamiętajmy się! Pogódźmy się, świętujmy zawsze razem! To, co się obecnie dzieje przekracza wszelkie granice. To kiedyś doprowadzi do tragedii, o czym w zakończeniu mówią słowa mego wiersza pt. „W SETNĄ ROCZNICĘ…”

***

W SETNĄ ROCZNICĘ….

*

W setną rocznicę Niepodległości

Mało w nas werwy, mało radości.

Bo społeczeństwo jest podzielone,

Na różnych szczeblach od lat skłócone.

Nawet sąsiedzi się niepokoją,

Czemu Polacy kłócą się, broją?

Naród gdy bywa ciągle skłócony,

Nie ma przyjaciół, jest osłabiony.

W naszej historii już źle bywało.

Przez nasze kłótnie. Czy to jest mało?

Zamiast być dumnym, bawić, radować

I Niepodległość wspólnie świętować,

Siedzimy w domach i rozmyślamy;

-Skąd tą przypadłość do kłótni mamy? –

Nie społeczeństwo – to prawda cała –

To zawsze władza ludzi skłócała.

Dalej tą drogą nie można kroczyć.

Czas się pogodzić, czas się zjednoczyć!

Bo jeśli tego nie uczynimy,

Kraj nad przepaścią wnet postawimy.

Tu podam cytat zapożyczony:

„ Rozdziobią nas kruki i wrony „!