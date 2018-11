Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz

OŁAWA. Mieszkańcy. Jak często wybieramy kremację?

Jest to coraz częstsza forma pochówku – spopielenie zwłok jest już czymś normalnym, naturalnym – nie wzbudza większych sensacji. Kolumbarium, czyli ściana z urnami, jest w planach tzw. starego cmentarza w Oławie, ale na razie nie ma takiego miejsca w mieście. To jednak pokazuje, że spopielanie jest coraz bardziej popularną formą grzebania zmarłych.

Koszty takiej formy pogrzebu oscylują (tylko za kremację) od 500 do 600 złotych, do tego dochodzi koszt urny i samego pochowania jej w miejscu pamięci. Wybór urn jest bardzo szeroki – kolorystyka, kształty są bardzo różnorodne. Jak dowiedziałem się w firmie Stanisława Jaśnikowskiego, już około 30 procent rodzin wybiera kremację. Co innego usłyszałem w drugim z zakładów pogrzebowych na terenie Oławy (Usługi pogrzebowe Figiel) gdzie tylko około 10 procent osób decyduje się na ten proces.

Co nimi kieruje? – Nie ma jakichś konkretnych przesłanek – usłyszałem we wrocławskim krematorium. – Powody są najróżniejsze, jest ich tyle, ile osób, które przychodzą w tych ciężkich dniach. Od choroby poprzez higienę. Inni wybierają – ich zdaniem – skromność, która niekoniecznie może towarzyszyć tradycyjnemu pomnikowi.

Z bardziej praktycznego punktu widzenia spopielanie zwłok nie różni się to w żaden sposób od standardowego pogrzebu. Liczba krematorium w okolicy Oławy (Brzeg, Strzelin,Wrocław) powoduje, że sam proces jest praktycznie natychmiastowy – w żaden sposób nie wydłuża procedury. Jedynie rodzina musi wyrazić taką prośbę. Oczywiście zmarły przed śmiercią może zastrzec, że nie życzy sobie kremacji – co oczywiście wyklucza jakiekolwiek wątpliwości w tej kwestii.

Należy też pamiętać, że obrazki znane z różnorodnych filmów czy książek czyli wysypywanie prochów, legalnie jest w Polsce niemożliwe. Sanepid takich praktyk zabrania, oficjalnie nikt takiej zgody nie dostanie. Trwają próby zmiany ustawy, aby taka forma pożegnania była możliwa, choć w ograniczonym stopniu – w ogrodach pamięci (które powinny znajdować się w obrębach cmentarzy) czy w morzu.

Tekst i fot. : Grzegorz Kacała