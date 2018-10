Bożena Herba z kwiaciarni Flora pokazuje duży wybór kwiatów

Chryzantemy, wrzosy, znicze, pamięć

OŁAWA. Święto Wszystkich Świętych. 1 Listopada, jak co roku, odwiedzimy cmentarze

Spotykamy się w tym szczególnym dniu przy grobach naszych bliskich – wspominamy, spotykamy się z rodziną, pielęgnujemy tradycję. Przystrajamy groby w różnego rodzaju znicze, kwiaty.

Zapytałem sprzedających w okolicy oławskich cmentarzy, jak wyglądają przyzwyczajenia zakupowe ludzi, co może decydować o wyborze. Jedno jest pewne – coraz mniejsze znaczenie ma cena. Liczy się kolorystyka, jakość wykonania, czyli to, jak długo dana rzecz posłuży. W odróżnieniu od lat minionych klienci dobierają skrupulatnie znicze czy kwiaty, które mają znaleźć się na grobach. Jak mówi jedna ze sprzedawczyń, dbają o to, aby pomnik i jego wystrój był jednorodny. Niejednokrotnie pogoda decyduje też o wyborach czy o terminie zakupu – często są one robione na ostatnią chwilę, aby kwiatek czy znicze mogły „wytrzymać” jak najdłużej. Bożena Herba, pracująca w kwiaciarni Flora, przy tzw. starym cmentarzu, pokazywała mi bardzo szeroki wybór kwiatów. – Dla każdego coś się znajdzie, czy pod względem koloru, czy własnych preferencji – Ważne, aby móc z każdym porozmawiać. Dla każdego jesteśmy w stanie coś znaleźć.

Rozmawiając z bywalcami oławskich nekropolii, usłyszałem bardzo różne opinie.

– Przychodzę tutaj regularnie, dbam o to, aby były świeże kwiaty i zapalona świeczka – mówi Maria z Oławy. – Na 1 listopada córka zawsze przygotowuje specjalne stroiki ze świeżych kwiatów. Centralnym punktem zawsze jest chryzantema.

Anna, z którą rozmawiałem, powiedziała, że dla niej ważna jest pamięć – nie przykłada zbyt dużej wagi do tego, jakie znicze czy jakie kwiaty pojawią się na grobach jej bliskich. – Ważne, aby się spotkać, porozmawiać z rodziną, coraz mniej mamy takich dni, żeby móc wspólnie powspominać – mówi.

Nierozłącznie z tym świętem kojarzona chryzantema dalej pozostaje głównym zakupem wśród kwiatów, ale klienci coraz częściej też decydują się na wrzosy, sztuczne kwiaty, które mogą znacznie dłużej utrzymać się nawet podczas bardzo silnych przymrozków. Każdy może znaleźć coś dla siebie, nawet najbardziej wymagające osoby. Oprócz pamięci o zmarłych bliskich, też te zapomniane groby, już nieodwiedzane przez nikogo, zyskują wystrój – aby wszędzie pojawiła się symboliczna łuna światła.

Tekst i foto : Grzegorz Kacała



Wrzosy od paru lat stają się coraz bardziej popularne