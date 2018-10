Siostrzeniec wziął kredyty, a ona musi spłacać

OŁAWA. Teraz ma poważne kłopoty. Uważaj, dla kogo bierzesz kredyty, komu pożyczasz dowód, kogo obdarzasz zaufaniem? Nawet jeśli to jest najbliższa osoba

To wyjątkowo smutna sprawa, bo dotyczy rodziny. – Pomagałam jak mogłam mojemu siostrzeńcowi w uruchomieniu biznesu, biorąc część opłat i kredytów na siebie – mówi pani Basia. – Chciałam, aby miał lepszy start, ale nie wiedziałam, że przy okazji oszuka własną matkę, mnie i jeszcze inne osoby.

Pani Basia od dawna nie jest w dobrej sytuacji. To starsza pani, inwalidka pierwszej grupy, po przeszczepie nerki, która jednak nie przyjęła się, więc trzy razy w tygodniu potrzebna jest dializa i trzeba na nią jeździć. Tylko za co? Samo mieszkanie kosztuje około 500 zł miesięcznie, do tego jedzenie, lekarstwa, a ma niewielką rentę, bo jedynie 1,5 tys złotych, z czego od wielu miesięcy dostaje tylko połowę. Resztę zajmują komornicy.

