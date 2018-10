Weterani w służbie Polsce. Ciekawe spotkanie

OŁAWA. Liceum Ogólnokształcące było 23 października miejscem spotkania uczniów z weteranami Wojska Polskiego, którzy służyli za granicami naszego kraju

**

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa i Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych zorganizowali w auli pokaz multimedialny dla młodzieży zarówno z klas LO jak i klas mundurowych miasta.

**

Spotkanie prowadził młodszy chorąży w stanie spoczynku Andrzej Korus, który podczas prezentacji starał się przybliżyć zarówno historię weteranów w Polsce jak i służbę na misjach zagranicznych naszych żołnierzy.

*

Swoją opowieść rozpoczął od pierwszych weteranów Rzeczypospolitej czyli powstańców styczniowych, którzy zostali specjalną uchwałą wyróżnieni przez ówczesne władze. Towarzyszyli oni wszelkim uroczystościom, traktowani byli zawsze z wszystkimi honorami. Przez historię II wojny światowej i wkład polskiego żołnierza w nią, prelekcja podążyła do pierwszej misji pokojowej za granicami naszego kraju w Korei. Kolejne części były poświęcone wszystkim misjom, w których uczestniczyli polscy żołnierze – Liban, Wzgórze Golan, kraje afrykańskie, Bałkany, Irak, Afganistan. I na tych dwóch ostatnich wydarzeniach skupił się Andrzej Korus. Uczniowie mieli niepowtarzalną możliwość połączenia się poprzez Skype z przebywającym obecnie w Kandaharze, w Afganistanie ratownikiem medycznym Michałem Matrajem. Młodzież dopytywała jak ciężka jest ta służba i jakie są powody bycia tam? Powiedział, że może zmierzyć się z wyzwaniami medycznymi, z którymi w polskim szpitalu nie miałby nigdy do czynienia (takie jak rany postrzałowe, czy obrażenia po minach)

*

Kolejną osobą dzielącą się wrażeniami był ksiądz podpułkownik Władysław Jasica, który mówił o trudzie przebywania na misji zagranicznej, że za jego głowę płacono dwukrotnie więcej niż za innego żołnierza. – Jednak pomimo tego gdyby teraz podstawili samolot wsiadłbym do niego bez wahania – podkreślił.

*

Podczas tej prelekcji oddano też cześć wszystkim poległym żołnierzom podczas misji zagranicznych.

Uczniowie mieli też szansę uczestniczyć w konkursach, w których do zdobycia była gra planszowa „Wojsko Polskie – Misje Zagraniczne”, wręczała ją Urszula Kozikowska z Warszawskiego Instytutu Inicjatyw Strategicznych. Dostawali też upominki od Wojska Polskiego.

Młodzież podziękowała za spotkanie, wręczając bukiet kwiatów prowadzącemu i żegnając wszystkich burzą oklasków.

Tekst i fot.: Grzegorz Kacała