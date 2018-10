Trzeba zdążyć przed zimą! Pomóżmy zmarzniętym psiakom!

OŁAWA. Zbiórka. Przytulisko dla zwierząt szuka wsparcia finansowego

*

W związku ze zbliżającą się zimą przytulisko dla zwierząt w Oławie organizuje zbiórkę pieniędzy. Potrzeby są duże. – Chcielibyśmy zadaszyć i zabezpieczyć wszystkie wybiegi przed opadami deszczu i śniegu. Tylko w budach nasi podopieczni mogą się schronić, dlatego to bardzo ważne, żeby było tam sucho i ciepło – mówi Aleksandra Sieradzka z oławskiego przytuliska.

*

Można w bardzo dobry sposób ogrzać poszczególne kojce promiennikami ciepła na podczerwień – te urządzenia mogłyby poprawić ciężki los zmarzniętych zwierząt.

– Przez 10 lat istnienia przytuliska wszystko robimy sami, pomagają nam wolontariusze, ale każda par rąk się liczy – podkreśla Sieradzka. – Generalny remont jednak przekracza fizycznie nasze możliwości, sam koszt to 29 tys. zł, stąd zbiórka i bardzo liczymy na odruch serca wszystkich mieszkańców.

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy: BGŻ BNP Paribas 81 1600 1462 1878 6127 6000 0001 oraz do puszek zgromadzonych na terenie Oławy. Zbiórka też jest prowadzona na portalu https://pomagam.pl/olawa.

– Oprócz pieniędzy chętnie przyjmiemy każdą ilość materiałów budowlanych (panele ogrodzeniowe 3D grubość 5mm ocynkowane 250cm/220cm, panele PVC transparentne trapezowe 200cm/100cm, kostkę brukową na powierzchnię około 52m2, gotowe podmurówki, promienniki ciepła na podczerwień) – kończy apel Aleksandra.