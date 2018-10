Wielkie emocje i bardzo niewielka różnica! Wiemy, kto zostanie wójtem!

Ci którzy myśleli, że walkę o fotel wójta Jan Kownacki wygra w cuglach mocno się zdziwią. Już nad ranem było wiadomo, że to będzie pojedynek do ostatniego głosu! W gminie Oława wójtem został Kownacki, ale… Michałowi Rado zabrakło naprawdę niewielkiej liczby głosów, aby pokonać wójta. Kownacki wygrał jedynie 58 głosami!

Nie mamy jeszcze oficjalnych wyników, ale wiemy, że Michał Rado wygrał na pewno w Bystrzycy, Marcinkowicach i Sobocisku, natomiast Wójt Kownacki w Janikowie i Gaci.

Więcej szczegółowych informacji wkrótce!

*

AKTUALIZACJA godz. 11.30

*

Oficjalne wyniki

Jan Kownacki 3254

Michał Rado 3196

Uprawnionych do głosowania było 11 894 osób a kart do głosowania wydano 6571. Ważnych głosów oddano 6450

***

Znamy nazwiska radnych z gminy Oława:

Okręg nr1

Paweł Bubała – 249 głosów

Okręg nr 2

Mariusz Michałowski – 294 głosy

Okręg nr 3

Tomasz Niewodniczański – 140 głosów

Okręg4

Marek Sokołowski – 350 głosów

Okręg nr 5

Andrzej Wesołowski – 128 głosów

Okręg nr 6

Ryszard Terlecki – 174 głosy

Okręg nr 7

Tadeusz Gąsior – 171 głosy

Okręg nr 8

Artur Piotrowski – 318 głosów

Okręg 9

Agata Opioła – 191 głosów

Okręg 10

Paweł Kowalski – 208 głosów

Okręg 11

Ewelina Kruk – 268 głosów

Okręg 12

Marcin Ziobrowski – 148 głosów

Okręg 13

Jacek Łągiewczyk

Okręg 14

Łukasz Adamczyk – 236 głosów

Mirosława Księżopolska – 183 głosy

Okręg nr 15

Sylwia Haniszewska – 393 głosy