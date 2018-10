WAŻNE!

Od północy trwa cisza wyborcza. NIE ZATWIERDZAMY KOMENTARZY DO CHWILI ZAKOŃCZENIA ciszy wyborczej. Przypominamy, że wszelkie przypadki łamania ciszy wyborczej należy zgłaszać na policję. Podczas ciszy wyborczej nie wolno m.in. namawiać do głosowania na poszczególnych kandydatów, rozwieszać plakatów, rozdawać ulotek. – Naruszenie zakazu prowadzenia agitacji wyborczej w okresie ciszy wyborczej stanowi wykroczenie, a naruszenie zakazu podawania do publicznej wiadomości wyników sondaży zachowań wyborczych i przewidywanych wyników wyborów — występek – informuje PKW.