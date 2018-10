Kto wygrywa? Znamy pierwsze wyniki

Mamy już pierwsze nieoficjalne wyniki wyborów samorządowych

***

Godzina 3:30

Wszystko wskazuje na to, że Tomasz Frischmann zapewni sobie reelekcję już w pierwszej turze.

Wyniki z 15/17 obwodów głosowania:

Tomasz Frischmann – 6584 głosy (58,71%)

Mariusz Łuczkiewicz – 2122 głosy (18,92%)

Magdalena Ziółkowska – 2062 głosy (18,39%)

Bartosz Gawlas – 447 (3,99%)

***

W Jelczu-Laskowicach najprawdopodobniej będziemy mieli drugą turę. Wyniki z 10/13 obwodów prezentują się tak:

Bogdan Szczęśniak – 3063

Łukasz Dudkowski – 1846

Piotr Stajszczyk – 1472

Krystyna Dekret została daleko w tyle. Nie mamy jeszcze dokładnej liczby głosów, którą zebrała.

AKTUALIZACJA. 22 października godz. 8.00 mamy wyniki z wszystkich komisji. W Jelczu-Laskowicach druga tura na 100%: https://gazeta-olawa.pl/news/83908-jelczu-laskowicach-druga-tura-pewne/

*

Wszystko wskazuje na to, że w gminie Oława wygra Jan Kownacki. Wyniki z 6/13 obwodów:

Jan Kownacki – 1351 54,61%

Michał Rado – 1112 44,95%

**

AKTUALIZACJA – Ci którzy myśleli, że walkę o fotel wójta Jan Kownacki wygra w cuglach mocno się zdziwią. Już nad ranem było wiadomo, że to będzie pojedynek do ostatniego głosu! W gminie Oława wójtem został Kownacki, ale Michał Rado przegrał niewielką ilością głosów! Więcej: https://gazeta-olawa.pl/informacje/83922-wielkie-emocje-niewielka-roznica-wiemy-zostanie-wojtem/

*

Wiemy też, że radnymi gminy Oława na pewno zostali Paweł Bubała, Mariusz Michałowski i Tomasz Niewodniczański z LZS.

Wyniki są nieoficjalne i szacunkowe. Mogą zawierać niewielkie błędy.

**

Mocne zwycięstwo w Domaniowie: https://gazeta-olawa.pl/news/83911-domaniowie-mocne-zwyciestwo/

*

