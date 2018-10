Wybory samorządowe – gdzie i jak oddać ważny głos!

Poniżej zamieszczamy informację o numerach, granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Oławie. Wybory odbędą się 21 października.

***



***

Co będzie się działo w lokalach wyborczych? Jak oddać ważny głos?

***

W najbliższą niedzielę odbędzie się pierwsza tura wyborów samorządowych. W 2014 roku aż 1 200 000 głosów oddanych na kartach do sejmików wojewódzkich było nieważnych. Przypominamy o czym warto pamiętać i co zrobić, aby nie zmarnować swojego głosu i poprawnie zaznaczyć wybranych kandydatów na wszystkich listach.

„Chcemy, aby w tym roku żaden głos się nie zmarnował, czyli nie został uznany za nieważny. Apelujemy do wszystkich osób, które będą głosowały w zbliżających się wyborach o oddawanie głosu również na kartach wyborów do sejmików województw. To właśnie w wyborach na ten szczebel władzy samorządowej w 2014 roku najwięcej było głosów nieważnych. Ponad milion osób wrzuciło do urny karty bez żadnego skreślenia, czyli tzw. głosy puste! To zmarnowana szansa, ponieważ od decyzji podejmowanych w sejmikach zależą np. strategie rozwoju oraz podział środków unijnych w regionie” – podkreśla Joanna Załuska, dyrektorka programu Masz Głos Masz Wybór Fundacji Batorego.

Jak oddać ważny głos?

W lokalu wyborczym każdy wyborca otrzyma zestaw kart do głosowania. Na każdej otrzymanej karcie, obok nazwiska kandydata, należy postawić jeden znak X. Wtedy na pewno głos będzie ważny.

***



***

Źródło Fundacja im. Stefana Batorego www.batory.org.pl