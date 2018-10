Zbiórka dla Natalki z Oławy trwa na portalu www.siepomaga.pl/natalia-zezula

Natalka cierpi, olejek konopny może jej pomóc. Mama prosi o wsparcie!

Natalka Zezula z Oławy ma 6 lat, od urodzenia zmaga się z ogromnymi kłopotami zdrowotnymi. Ostatnio ataki padaczki są tak silne, że nie pozwalają dziecku normalnie funkcjonować. Mama dziewczynki apeluje o wsparcie finansowe. Chce kupić olejek CBD, który pomoże złagodzić objawy tej choroby. ZBIÓRKA TRWA na SIEPOMAGA.PL – potrzeba blisko 25 tys. złotych na półroczną kurację. Chcesz pomóc? Tu można wpłacać pieniądze: https://www.siepomaga.pl/natalia-zezula

***

– Natalka to moja cudowna córeczka. Ma 6 lat, ale życie od początku jej nie rozpieszcza – pisze mama. – Urodziła się z wrodzoną toksoplazmozą i wodogłowiem, z czasem doszła też padaczka lekooporna. Dwie operacje, które przeszła do tej pory pozwoliły zatrzymać wodogłowie, ale epilepsja cały czas nie daje nam spokoju. Nie chcę, by moja córeczka cierpiała, by ataki padaczki niszczyły wszystko to, co do tej pory osiągnęła. Dlatego bardzo proszę, pomóż mi uzbierać pieniądze na zakup olejku CBD, który pomaga nam walczyć z epilepsją!