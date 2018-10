Zdjęcie ilustracyjne

Miasto będzie dopłacać do cen wody i ścieków. Na razie

Oława. Sesja. Urząd Miejski w Oławie będzie dopłacał do cen wody i ścieków do czasu, gdy o sprawie zdecyduje sąd administracyjny.

Zgodnie z nowymi przepisami – po utworzeniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, czyli od 21 sierpnia – obowiązują nowe wyższe opłaty za wodę i ścieki. Władze miasta nie zgadzają się z tą decyzją, więc – jak mówił na wrześniowej sesji Rady Miejskiej burmistrz Tomasz Frischmann – skierowały sprawę do sądu administracyjnego we Wrocławiu, który ma ostatecznie zdecydować, co dalej.

– Aby uniknąć niepotrzebnego zamieszania dotyczącego wysokości stawki za wodę, że teraz podnosimy, a za chwilę po pozytywnym rozpatrzeniu naszej skargi będziemy ją obniżać, uznałem za stosowne, aby w czasie, kiedy będzie trwał spór sądowy, miasto dopłacało Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Oławie brakującą część kwoty do nowej stawki – wyjaśnił burmistrz, uzasadniając pomysł podjęcia uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych i na cele socjalne.

Dodał, że wcześniej wystąpił do prezesa „Wód Polskich” o wstrzymanie wykonania decyzji o podwyżkach cen do czasu zakończenia sporu sądowego, ale prezes odmówił. W tej samej sprawie zwrócił się też do sądu, ale ten jeszcze nie wypowiedział się na ten temat.

– Uważam, że w tej sytuacji podjęcie uchwały jest zasadne – mówił Frischmann. – Uchwała będzie obowiązywała do 31 stycznia 2019, czyli do czasu obowiązywania taryfy, którą podejmowaliśmy rok temu. Myślę, że do tego czasu sąd zajmie stanowisko w sprawie i będziemy mogli podjąć dalsze kroki. Obecna sytuacja jest paranoiczna. Odwołałem się od decyzji prezesa Wód Polskich dla dobra mieszkańców, a on utrzymuje decyzję… powołując się na dobro mieszkańców. Zobaczymy, jak rozstrzygnie to sąd.

Radny Piotr Regiec przyznał, że nie rozumie tej całej sytuacji i tego, dlaczego do niej doszło, skoro – jak mówi – można było jej uniknąć już na samym początku, gdyby ZWIK, który jest spółką miejską, od razu przedstawił swoje wyliczenia burmistrzowi: – A on chyba ma jakieś wpływ na te wyliczenia jako jednoosobowa rada nadzorcza.

– Panie Piotrze, nie wiem, co powiedzieć – ripostował Frischmann. – Lubię pana i udam, że tych słów nie słyszałem. Po czym jeszcze raz wyjaśnił, że zgodnie z obecną procedurą burmistrz jest kompletnie wyłączony przy akceptacji wniosku taryfowego. – Prawo się zmieniło – mówi. – Po pierwsze, nie ustalamy już stawki wody na sesji Rady Miejskiej. Po drugie, stawka jest ustalana na kolejne trzy lata – nie wiedzieć dlaczego i jaka była intencja ustawodawcy. Odpowiedzi nie znalazłem. Ustalanie stawki wygląda w ten sposób: 12 marca został wydany specjalny druk, który ZWIK miał wypełnić, tak mniej więcej jak wypełnia się PIT. Wypełnił i wysłał do Wód Polskich. Wtedy Wody Polskie zawiadomiły mnie o rozpoczęciu procedury. Nie wiedzieć czemu, wyznaczyły mi tylko siedem dni na zapoznanie się z tymi dokumentami, a niektóre z nich zostały wygenerowane dopiero po tej dacie. Później nie otrzymałem zawiadomienia o zakończeniu postępowania, tylko samą decyzję, z którą się nie zgadzam. Gdy np. ja wydaję decyzję, mieszkańcy mogą się od niej odwołać do SKO, czyli do organu działającego przy wojewodzie, do kogoś trzeciego. Ja, zgodnie z nową procedurą, od decyzji prezesa Wód Polskich we Wrocławiu odwołałem się do prezesa w Warszawie. Wynik był do przewidzenia. Widząc te luki proceduralne, moja skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, w moim przekonaniu, jest uzasadniona, bo byłem wyłączony na pewnym etapie z procedury. Jestem przekonany, że moje argumenty znajdą pozytywny efekt w sądzie, ale to spowoduje tylko cofnięcie decyzji do ponownego rozpatrzenia. Jaki będzie ostateczny efekt, trudno powiedzieć.

Po tych wyjaśnieniach radny Regiec przyznał, że nie znał nowych przepisów i był przywiązany do starej procedury ustalania cen za wody i ścieki.

Uchwała o dopłatach do wody i ścieków dla mieszkańców indywidualnych i na cele socjalne została podjęta jednogłośnie. Zgodnie z nią do końca stycznia przyszłego roku mieszkańcy będą płacić tak jak dotychczas, czyli 3,80 zł za metr sześcienny wody i 7,33 zł za metr sześcienny ścieków. Do tego miasto będzie dopłacać ZWIK 0,13 zł brutto do metra sześciennego wody i 0,31 zł brutto do metra sześciennego ścieków.

