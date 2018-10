Tak było przez kilka tygodni podczas remontu nawierzchni tuż za mostem w Oławie... Budowa mostu na wysokości Brzezin pomogłaby rozładować tak duże natężenie ruchu

Obiecują drugi most! Oława na tym skorzysta

Korki, duży ruch aut ciężarowych – te problemy tak samo denerwują mieszkańców Oławy i Brzegu. Jest szansa, że w przyszłości będzie lepiej. We wrześniu premier Mateusz Morawiecki spotkał się z mieszkańcami Opolszczyzny, wtedy obiecał budowę obwodnicy Brzegu i drugiego mostu w powiecie brzeskim. To bardzo pomogłoby również kierowcom z powiatu oławskiego, dlatego w sprawę zaangażował się starosta oławski.

Na początku października potwierdził to Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. Na stronie internetowej starostwa powiatowego w Brzegu czytamy: „Po wielu latach starań nareszcie doczekaliśmy się i będziemy mieli przeprawę mostową, która odciąży Brzeg – mówi starosta Maciej Stefański. – Poprzednia władza za nic miała problemy naszego powiatu, bo dla nich liczyła się tylko wschodnia część województwa. Teraz sytuacja się zmieniła. Wraz z Wojewodą Opolskim Adrianem Czubakiem i Poseł na Sejm RP Katarzyną Czocharą wielokrotnie odwiedziliśmy Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Rozmawialiśmy z ministrami i dyrektorami. Przekonywaliśmy i argumentowaliśmy. Podkreślaliśmy, że powiat brzeski był przez lata zaniedbywany, że ta przeprawa wraz z obwodnicą miasta to kluczowa, strategiczna inwestycja dla dwóch województw – opolskiego i dolnośląskiego. To wszystko przyniosło efekty. Przed nami dużo ciężkiej pracy, ale pierwsze kroki zostały już zrobione. Teraz trzeba tylko konsekwentnie prowadzić wszystkie działania w odpowiednim kierunku”.

10 października w starostwie w Brzegu odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie budowy drugiej przeprawy, która ma powstać na wysokości Brzeziny. W spotkaniu z władzami Opola uczestniczył starosta oławski, Zdzisław Brezdeń. Dziś (17 października) ma odbyć się kolejne spotkanie w tej sprawie, do Brzegu przyjedzie też wiceminister Marek Chodkiewicz, który przedstawi szczegóły. Jeżeli obietnice rzeczywiście zostaną zrealizowane, most wybudowany na wysokości Brzeziny znacznie odciąży Oławę.