Wyjątkowy dzień dla oławskiej edukacji

OŁAWA. Wydarzenie. W Sali Rajców 16 października uroczyście obchodzono Dzień Nauczyciela.

Przybyło liczne grono nauczycielskie, dyrektorzy szkół, pracownicy administracji. Obecne też były władze naszego miasta na czele z burmistrzem miasta Tomaszem Frischmannem. Uroczystość prowadzili dyrektorzy Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Oławie Dorota Miszczak i Jerzy Owczarski. Witając zgromadzonych przytoczono słowa: „Tylko Ci, którzy nauczyli się potęgi szczerego i bezinteresownego wkładu w życie innych dostarczają największej radości życia, prawdziwego poczucia spełnienia” – te słowa śmiało można skierować do osób, które poprzez swoją codzienną pracę związane są z oświatą i wychowaniem.

Następnie przystąpiono do przekazywania gratulacji za poszczególne osiągnięcia dla nauczycieli. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej na wniosek dyrektora szkoły została odznaczona medalem Edukacji Narodowej – Ewa Muszyńska ze SP nr 8 w Oławie.

Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała Jolanta Szewczyk nauczycielka języka polskiego w SP nr 6 w Oławie.

Decyzją Dolnośląskiego Kuratora Oświaty jego nagrodę otrzymała Edyta Jakubowska ze SP nr 8 w Oławie.

Jak co roku zostały też wręczone nagrody I i II stopnia Burmistrza Miasta Oława. Otrzymali je :

Nagrody I stopnia

Zdzisława Golańska – dyrektor SP 1

Jolanta Gorczyca – wychowanie przedszkolne Miejskie Przedszkolne nr 2

Anna Harań – nauczyciel świetlicy w SP nr 2

Wiesław Jagodziński – dyrektor SP nr 2

Marta Jankowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 1

Barbara Jarocka – dyrektor Zespołu Przedszkolnego nr 1

Zenon Leja – dyrektor SP nr 5

Jerzy Łuś – dyrektor SP nr 4

Sabina Marcinów – nauczyciel wychowania fizycznego ze SP nr 4

Ireneusz Pętal – dyrektor szkoły SP nr 3

Dorota Piksa – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3

Barbara Skotnicka – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4

Barbara Turczynowska – dyrektor SP nr 6

Lucyna Urbańska – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2

Nagrody II stopnia

Karolina Hort – nauczyciel wychowania przedszkola Miejskie Przedszkole nr 3

Agnieszka Chudy – nauczyciel wychowania przedszkolnego Miejskie Przedszkole nr 4

Halina Herba – wicedyrektor SP nr 1

Teresa Lewandowska – nauczyciel zajęć komputerowych i techniki SP nr 8

Katarzyna Lewica – wicedyrektor SP nr 5

Artur Nawrocki – wicedyrektor SP nr 6

Aleksander Zborowski – wicedyrektor SP nr 3

Gratulowano też awansów zawodowych na nauczyciela dyplomowanego i nauczyciela mianowanego. Podziękowano też pracownikom obsługi i administracji szkolnej. Więcej za tydzień w wydaniu papierowym GP-WO.

Tekst i fot.: Grzegorz Kacała

