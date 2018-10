Dąb na stulecie

Oława. Józef Rymer jest patronem oławskiego dębu posadzonego na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach akcji „Sto drzew na stulecie odzyskania przez Polkę niepodległości” na terenach zielonych przed budynkiem starostwa powiatowego w Oławie, 14 października posadzono dąb bezszypułkowy. W uroczystości oprócz grupy mieszkańców wzięła udział minister Beata Kempa, starosta oławski Zdzisław Brezdeń oraz Bartłomiej Wiązowski wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, który prowadzi kampanię „Eko-historia międzypokoleniowe sadzenie drzew” pod patronatem prezydenta RP, wojewody dolnośląskiego we współpracy z lasami państwowymi.

– Gdy mówimy o odzyskaniu niepodległości kojarzą nam się nazwiska wielkich Polaków, jak Józef Piłsudski, Ignacy Paderewski, Roman Dmowski – mówił Zdzisław Brezdeń. – Musimy jednak pamiętać, że stulecie odzyskania niepodległości możemy obchodzić dlatego, że w to wszytko oprócz tych wielkich, włączyli się ludzie drugiego, piątego, dziesiątego czy dwudziestego szeregu. Dlatego, że był to wielki zbiorowy wysiłek naszego społeczeństwa. Jedną z takich postaci jest Józef Rymer, Górnoślązak. Pierwszy wojewoda śląski, górnik, działacz społeczny, poseł, człowiek który wiele włożył w to, żeby Górny Śląsk przynajmniej w części wrócił do Polski. Dolny Śląsk trochę później, ale jesteśmy na Śląsku.

Beata Kempam dziękując za zaproszenie na uroczystość przypomniała, że to moment, w którym ci, którzy dbają o dobro narodowe – jakim są lasy i polska przyroda – postanowili uczcić stulecie odzyskania niepodległości piękną tradycją sadzenia drzew. By kiedyś to drzewo było świadectwem wspaniałego wydarzenia i bohaterów, którzy tak wiele poświęcili dla Polski i integralności naszego terytorium.

Tekst i fot.: Wioletta Kamińska

