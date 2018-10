Beata Kempa - fot. www.premier.gov.pl

Posadzą dąb. Przyjedzie Beata Kempa

Dzisiaj (14 października) o godzinie 17.00, na terenie zielonym przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Oławie zostanie posadzony dąb na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W ten sposób samorząd powiatu włącza się do akcji „Eko-historia międzypokoleniowe sadzenie drzew” Do udziału w tym przedsięwzięciu zaprasza mieszkańców powiatu oławskiego starosta Zdzisław Brezdeń. Z tej okazji do Oławy przyjedzie przedstawiciel rządu – minister Beata Kempa oraz przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Źródło Starostwo Powiatowe w Oławie