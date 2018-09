Autoliv się rozbudowuje. Będzie więcej miejsc pracy

12 września uroczyście wmurowano kamień węgielny pod rozbudowę jelczańskiej fabryki Autoliv, gdzie produkowane są moduły poduszek samochodowych. Rozpoczęta budowa centrum inżynieryjno-technicznego i nowej hali produkcyjnej ma się zakończyć w pierwszym kwartale 2020 r. Nowa inwestycja to nowe miejsca pracy. W jelczańskiej fabryce Autoliv pracuje obecnie ok. 1400 osób. Do roku 2021 zatrudnienie ma się zwiększyć o 1700 osób. W lutym tego roku jelczańska fabryka świętowała produkcję 100 mln poduszek, produkcja zajęła osiem lat. Dzięki nowej inwestycji kolejne 100 mln poduszek powstanie w 3,5 roku. Rozbudowa zakładu będzie kosztowała ponad 53 mln zł. Wykonawcą zadania jest Mostostal Warszawa. Więcej w kolejnym wydaniu „Powiatowej”

