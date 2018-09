12 września w Jelczu-Laskowicach odbyła się konwencja wyborcza Komitetu Wyborczego „Wspólnota Samorządowa”. – Pod tą nazwą po raz pierwszy wzięliśmy udział w wyborach w 2006 roku i to od razu z niemałym sukcesem – mówił szef „WS”, zarazem przewodniczący Rady Powiatu Józef Hołyński. – Nasi przedstawiciele otrzymali mandat wójta, radnych gmin i powiatu. Do wyborów samorządowych na kadencję 2010-2014 poszliśmy już wspólnie z przedstawicielami gminy Jelcz-Laskowice, z ówczesnym burmistrzem Kazimierzem Putyrą, radnymi do rady powiatu, rady miasta i gminy z J-L oraz do rad gmin Oława i Domaniów. Niewątpliwy sukces wyborczy tego okresu inspiruje nas do zwiększenia swojej oferty dla mieszkańców powiatu i tak w 2012 roku zrodziło się stowarzyszenie „Wspólnota Samorządowa Powiatu Oławskiego”. W wyniku wyborów samorządowych w 2014 roku nasi radni zasiadają w radach gminy J-L, gmin Domaniów i Oława oraz w samorządzie powiatowym, gdzie pełnią zaszczytne funkcje przewodniczącego rady powiatu, wicestarosty powiatu oraz radnych. Nasz komitet wyborczy, pod którego szyldem idziemy ponownie do wyborów, ma charakter apolityczny. Skupiamy ludzi o różnych poglądach. Nie pytamy, skąd przychodzisz, ale co chcesz wnieść dla rozwoju naszego powiatu. Nasi przedstawiciele nigdy nie używali i nie będą używali retoryki partii politycznych i to zasadniczo nas odróżnia od naszych konkurentów.

Oprócz przedstawienia kandydatów do rady powiatu i rad gmin J-L oraz Domaniów, większą część konwencji przeznaczono na prezentację liderów Wspólnoty, Piotra Stajszczyka – kandydata na burmistrza Jelcza-Laskowic oraz Doroty Swadek-Schneider – kandydata na wójta gminy Domaniów. Wrażenie zrobiła zwłaszcza prezentacja tego pierwszego kandydata, który wyjątkowo solidnie przygotował się do swojej nowej roli.

