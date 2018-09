Bartosz Gawlas (z lewej) i Marcin Turek (z prawej) zapowiadają wyborcze zwycięstwo

„Chcę być burmistrzem dla mojej córki”

Komitet Wyborczy Wyborców „Oławska Zjednoczona Prawica 2018” tworzą młodzi ludzie, na czele z pełnomocnikami Bartoszem Gawlasem i Marcinem Turkiem

Są to głównie sympatycy lub członkowie takich ugrupowań jak Kukiz`15, Kongres Nowej Prawicy, Inicjatywa Oława i Nowa Lepsza Oława. – Nazwaliśmy się zjednoczoną prawicą, ponieważ bardziej identyfikujemy się z prawą stroną sceny politycznej – tłumaczy Turek. – Wystawiamy kandydatów do Rady Miejskiej i to ona będzie naszym głównym celem.