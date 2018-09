Premier wskazał Dudkowskiego

Kilkaset osób przyszło dziś do centrum Jelcza-Laskowic na spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim, który w ten sposób wspiera kampanię samorządową Prawa i Sprawiedliwości. Do Oławy przyjechał z Wrocławia, a potem wyruszył w dalszą przedwyborczą objazdówkę do Wałbrzycha.

Oprócz pochwalenia się osiągnięciami rządu premier przedstawił kandydata PiS na burmistrza Jelcz-Laskowic Łukasza Dudkowskiego, który miał niewiele czasu na przedstawienie swojego programu, ale przezornie przygotował obok małą wystawę wizualizacji tego, co obiecuje w kampanii wyborczej.

fot. Jerzy Kamiński