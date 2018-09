Niezbędnik seniora, czyli głosuj, żeby dziadek i babcia mieli głos

Powiat. Lokalna inicjatywa. Klubo-redakcja i miesięcznik wydawany przez seniorów dla seniorów i o seniorach – to nowy pomysł oławskiej fundacji Laboratorium Futurum. Jego powodzenie zależy od zaangażowania mieszkańców. Dlatego liczy się każdy głos oddany na tę inicjatywę

– Najnowszy projekt naszej fundacji skierowany jest do seniorów i dla seniorów – mówi Daniel Górski, prezes Laboratorium Futurum. – Celem jest utworzenie klubo-redakcji, miejsca przyjaznego seniorom gdzie będą wydawać miesięcznik – Regionalny Magazyn Senioralny. Niezbędnik, w którym to właśnie seniorzy będą inspiracją w artykułach, zdjęciach, filmach czy audycjach. To ich pomysły, doświadczenia, rady i umiejętności będą publikowane obok informacji potrzebnych do aktywnego życia. Miejsce, w którym każdy senior znajdzie nie tylko odpowiedzi na nurtujące go pytania, ale też specjalistyczne porady z różnych branż. Miejsce gdzie znajdzie inspiracje dedykowane przez rówieśników. A w dużym skrócie to projekt, którym chcemy wykorzystać wiedzę, czas i doświadczenie seniorów.

Wydawanie magazynu poprzedzą warsztaty z podstaw dziennikarstwa – obsługi komputera i internetu, obsługi programów multimedialnych, aparatu fotograficznego i kamery oraz edycji i publikowania zdjęć, filmów i plików multimedialnych. Podczas zajęć dowiedzą się też na czym polega prowadzenie redakcji i jej promocja w mediach społecznościowych i jak się obsługuje oraz na czym polega obsługa internetowej platformy redakcyjnej.

Organizatorzy projektu chcą by podczas zajęć seniorzy rozwinęli skrzydła nabrali pewności siebie, odkryli swój talent oraz kreatywność i dobrze poznali zasady wydawania magazynu. – Poprze ten projekt chcemy pokazać seniorom, że mogą się realizować i kreować nowe rozwiązania, nowe pomysły – dodaje Górski. – Chcemy pomóc obudzić w nich inicjatywę, a przy tym podnieść poczucie własnej wartości.

Realizacja tego wyjątkowego programu społecznościowego w dużej mierze zależy od zaangażowania wszystkich mieszkańców naszego powiatu a konkretnie od ich głosów. Aby pozyskać pieniądze na realizację tego projektu fundacja bierze udział w ogólnopolskiej akcji – Lokalni Herosi, w której z okazji 100-lecia niepodległości Polski dofinansowanie otrzyma 100 inicjatyw w całym kraju. Kto konkretnie zdecyduje wynik głosowania, które trwa do 14 października.

Powodzenie projektu Magazyn Seniora zależy więc od liczby głosów oddanych na ten projekt. Wystarczy wiec raz dziennie wejść na stronę – www.herosiprzedsiebiorczosci.pl/project/niezbednik-seniora-magazyn-regionalny/ i kliknąć „oddaj głos”. Głosowanie nie wymaga logowania czy podawania e-maila. – Trzeba tylko kliknąć i wygrać wspólny projekt.