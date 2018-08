"Wybuchowa" ekipa. Od lewej: Sebastian Kwiatek, Marta Tomaszewska, Marta Szymańska i Marek Malec

Nasi na Złombolu czyli „Wybuchową” karetką do Grecji

OŁAWA. Nasi na Złombolu. Marta Tomaszewska, Marta Szymańska, Sebastian Kwiatek i Marek Malec – to członkowie ekipy „Wybuchowi”, którzy już 1 września wyruszą polonezem karetką z 1996 roku na największy na świecie charytatywny rajd samochodowy

Cała podróż ma potrwać 2 tygodnie, a trasa liczy blisko 6 tysięcy kilometrów – z Katowic aż na środkowy cypel półwyspu Chalcydyckiego w Grecji i z powrotem.

***

Koncepcja Złombolu jest prosta – w trasę wyruszyć mogą tylko samochody koncepcji komunistycznej. Organizatorem rajdu jest Team Złombol pod patronatem Fundacji Nasz Śląsk im. gen. Jerzego Ziętka, z siedzibą w Chorzowie przy ul. Łani 1. Ponieważ jest to rajd charytatywny, każda startująca drużyna ma za zadanie pozyskać darczyńców, którzy wpłacą na rzecz ww. fundacji kwotę minimum 1 500,00 zł, która w całości zostanie przeznaczona na pomoc dzieciom z domów dziecka.

***

Złombol ma już sporą historię. W pierwszą wyprawę do Monako wyruszyły jedynie 2 auta. Mimo trudnych początków udało się uzbierać kwotę 15 013,24 zł. W kolejnych latach zainteresowanie rajdem rosło. Przybywało zarówno uczestników, także z Oławy, jak i darczyńców, dzięki czemu zebrane kwoty z roku na rok były coraz większe. Złombolowe samochody docierały m.in. do Loch Ness w Szkocji, Olimpii, Loret de mar, Passo dello Stelvio czy Palermo. W 2017 roku na starcie charytatywnego rajdu do hiszpańskiej miejscowości Noja zameldowało się 530 samochodów, a liczna grupa darczyńców uzbierała kwotę aż 1 128 845,63 zł. W tym roku kolejny rekord został już pobity, bo do udziału w rajdzie zostało zgłoszonych 836 ekip!

***

– Mamy nadzieję, że nasz polonez wytrzyma trudy tak długiej trasy – opowiada Sebastian Kwiatek, kapitan drużyny „Wybuchowi”. – Przemek Łuszczek, nasz złombolowy mechanik z serwisu VagDiag w Radwanicach, dwoił się i troił, aby przygotować auto do drogi – naszą historię znajdziecie na facebookowym profilu „Wybuchowi – Złombol”. Tam też będziemy relacjonować przebieg rajdu.

***

„Wybuchowi” sami pokrywają wszystkie koszty związane z podróżą, w tym noclegi oraz paliwo. Darczyńcy drużyny „Wybuchowi”, wpierający tę szczytną inicjatywę, to zarówno lokalne firmy, jak i osoby prywatne, w tym:

***

„Gazeta Powiatowa – Wiadomości Oławskie”;

Monolit Zbigniew Hołyński z Oławy;

Beauty Complex s.c. z Oławy;

S-Computers s. c. (www.s-computers.pl) z Oławy;

Beata i Bogdan Gniewkowie z Wrocławia;

Pogotowie taneczne Angelika Stawowy (www.pogotowietaneczne.pl) z Wrocławia;

Agata Szymańska z Oławy;

Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Piotr Golec z Wrocławia;

Wróblewska Event Krystyna Wróblewska z Wrocławia;

Marta Malak Learning to speak z Wrocławia,

VagDiag – pogwarancyjny serwis Skoda, VW, Audi, Seat z Radwanic.

***

Zbiórka pieniędzy trwa nadal, także podczas rajdu. Każdy może pomóc potrzebującym dzieciom wpłacając na konto fundacji darowiznę i podając numer identyfikacyjny „Wybuchowych”.

Numer konta: 72 1050 1214 1000 0023 2153 3859

Tytuł: „ZŁOMBOL 2018 – ID WY2324 („Wybuchowi”) – darowizna od… (tu nazwa darczyńcy).

***

Więcej informacji o akcji Złombol z dokładną trasą, a także pełną listę darczyńców od wszystkich startujących ekip, znajdą Państwo na stronie www.zlombol.pl.

*

Gazetowa ekipa „złombolowej” karetki, czyli Marta Tomaszewska, Marta Szymańska, Sebastian Kwiatek i Marek Malec – profil na facebooku: https://www.facebook.com/wybuchowizlombol