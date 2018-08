Na zdjęciu samochód, którym poruszają się prawdziwi pracownicy ZWiK. Spółka zawsze oficjalnie informuje mieszkańców o swoich działaniach. Pracownicy nigdy nie pobierają od mieszkańców pieniędzy, ani też nie przekazują nadpłat za wodę! Nie dajcie się nabrać oszustom! Dzwońcie na policję

Oszuści mówią, że są ze ZWiK-u. Nie wpuszczaj ich!

Oława. UWAGA! Starsza kobieta ostrzega przed dwoma mężczyznami, którzy podszywają się pod pracowników miejskiej spółki. Za wszelką cenę próbują wejść do domu i sprawdzić w jaki sposób leci woda…

Do mocno podejrzanej sytuacji doszło 28 sierpnia przed południem. Wszystko działo się na ulicy Tęczowej (w pobliżu Polnej). Do mieszkania 80-latki zapukał mężczyzna i podał się za pracownika ZWiK-u. Mówił, że wkrótce będą na tej ulicy zakręcać wodę, a on chce sprawdzić, jakie jest ciśnienie i w jaki sposób leci woda w kuchni i łazience.

Kobieta wpuściła go do domu. Zaczął wypytywać, czy mieszka sama, jak dowiedział się, że z mężem, to zapytał kiedy wróci. Interesowały go szczegóły, które nie powinny. W między czasie zjawił się jego kolega. – Nagle, nie wiadomo skąd – mówi kobieta. – Poprosili, żebym odkręciła wodę, powiedziałam, że mogą to sami zrobić, ale nie chcieli niczego dotykać. Jak jeden ubrał rękawiczki, to domyśliłam się, że nie chce zostawiać śladów. Mówili, że ciśnienie wody jest nie takie, i że trzeba nabrać wody, bo zaraz odłączą. Po tym jeden z nich zapytał, czy się cieszę, bo mam nadpłatę za wodę, aż 160 złotych i że zaraz mogą mi te pieniądze dać, ale muszę im wydać, bo nie mają drobnych.

Kobieta powiedziała, że nie ma żadnych pieniędzy w domu, a nie będzie jechać do miasta, bo są remonty dróg i korki. Dodała też, że jej wnuczek pracuje w ZWiK-u i później do niego zadzwoni. Mężczyźni stwierdzili, że pójdą do sklepu rozmienić pieniądze i wtedy wrócą, aby dać obiecane 160 złotych. Oczywiście nie wrócili. – Bardzo szybko zorientowałam się, że to oszuści, bo przecież jeśli jest nadpłata za wodę, to nikt nigdy nie przynosi tych pieniędzy. Poza tym jeśli ZWiK wykonuje jakieś prace, to zawsze na klatce schodowej jest informacja. Teraz żadnej nie było.

Kobieta zadzwoniła do wnuczka. Bardzo szybko przyszedł, kiedy dowiedział się, że to mogą być oszuści. Zaraz po tym, jak wyszli 80-latka skontaktowała się z naszą redakcją, abyśmy ostrzegli innych. Próbowała też powiadomić policję. Poradziliśmy jej, aby najlepiej zadzwoniła do dzielnicowego. – Niestety, wtedy nie pełnił dyżuru – mówi mieszkanka. – W sekretariacie poradzili mi, abym zadzwoniła na 112. Tak zrobiłam, ale zostałam bardzo źle potraktowana. Odebrał jakiś mężczyzna, nie przedstawił się, jak opowiedziałam, co się stało, to podniósł na mnie głos i powiedział, że dlaczego nie dzwoniłam, jak oni byli w mieszkaniu, że teraz to już za późno. Trzasnął słuchawką. Nawet nie wiem czy przyjął zgłoszenie, bo nie pytał mnie o dokładny adres, ani inne dane. To naprawdę przykre, że tak się zachował. Wychodzi na to, że ja miałam ryzykować, będąc o kulach i sama w domu przy oszustach dzwonić na policję. Przecież, gdyby to zobaczyli, pewnie trzasnęliby mnie w głowę i tyle. Jak można się tak zachować. Według tego pana chyba sama miałam pobiec za oszustami i ich złapać. Nie będę więcej dzwonić na policję, nie interesuje mnie już czy przyjęli to zgłoszenie. Jestem oburzona tym, jak mnie potraktowano. Mam nadzieję, że ludzie, którzy przeczytają ten artykuł będą ostrożniejsi.

28 sierpnia ZWiK owszem prowadził prace, ale w zupełnie innym rejonie miasta. Wody nie było na osiedlu Zaodrze, ale mieszkańcy zostali o tym poinformowani wcześniej, wywieszono kartę z dokładną datą i godziną. Informacja była zamieszczona również na stronie internetowej spółki.

Apelujemy do mieszkańców, aby pod żadnym pozorem nie wpuszczali do domów osób podających się za przedstawicieli ZWiK-u, energetyki, gazownictwa, telekomunikacji itd., jeśli nikt wcześniej oficjalnie o tym nie informował! Kolejny raz przypominamy, aby podejrzane sytuacje natychmiast zgłaszać policji!