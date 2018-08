Mariusz Łuczkiewicz powalczy o fotel burmistrza Oławy

Chcą, aby w Oławie wreszcie zaszła dobra zmiana

Oława. Wybory 2018. Mariusz Łuczkiewicz – kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na burmistrza Oławy. Zaprezentowano go na konferencji prasowej 27 sierpnia. Kandydat wystąpił w otoczeniu lokalnych działaczy PiS i posła na Sejm Przemysława Czarneckiego.

– Przypadł mi zaszczyt, że będę mógł zarekomendować pana Mariusza Łuczkiewicza jako kandydata PiS w nadchodzących wyborach samorządowych na burmistrza Oławy – mówił poseł Przemysław Czarnecki. – W województwie dolnośląskim jest taka specyficzna sytuacja, że dziesięć największych miast, oprócz Wrocławia, znajduje się poza okręgiem wrocławskim. To spowodowało, że do tej pory duża część środków, przyznawanych przede wszystkim przez Sejmik, trafiała do miejsc spoza naszego okręgu. Powinniśmy stawiać przede wszystkim na osoby młode, przedsiębiorcze, które będą potrafiły to zmienić, aby motorami napędowymi naszego okręgu były także miasta powiatowe takie jak Oława. Z jednej strony będą mogły pozyskiwać te środki, a z drugiej – wykorzystywać dla dobra mieszkańców. Wydaje mi się, że takie osoby jak pan Mariusz są wskazane do tego, aby brać w tym udział.

Kandydaturę Mariusza Łuczkiewicza rekomendował starosta Zdzisław Brezdeń. Współpracują razem od kilku lat – kiedyś to Łuczkiewicz pomagał Brezdeniowi w jego kampanii wyborczej. Więcej przeczytasz w e-wydaniu gazety „Powiatowej”. Do kupienia pod tym linkiem: https://eprasa.pl/news/gazeta-powiatowa-wiadomo%C5%9Bci-o%C5%82awskie/2018-08-30 Koszt 2.90 zł.

Mariusza Łuczkiewicza wspierali działacze Prawa i Sprawiedliwości