Uszkadzają rogatki, wjeżdżają na czerwonym świetle! Są nagrania i mandaty!

Od początku bieżącego roku oławscy policjanci otrzymali kilkanaście zgłoszeń dotyczących uszkodzenia rogatek na przejeździe kolejowym na ul.Wiejskiej w Oławie. Główną przyczyną awarii jest bezmyślna postawa kierujących, ignorujących bezpieczeństwo i wjeżdżających na przejazd przy włączonym czerwonym świetle. Z ustaleń policji wynika, że wspomniani kierujący najczęściej najeżdżają na opuszczaną półrogatkę, powodując jej uszkodzenie lub blokadę. Za każdym razem interweniuje policja, pilnując bezpieczeństwa na przejeździe, do czasu naprawy rogatek. Takie obrazy systematycznie są nagrywane przez uczestników ruchu drogowego i przesyłane do komendy. Nagrania te przedstawiają wykroczenia związane z nieprawidłowym pokonywaniem przejazdu kolejowego. W konsekwencji, wobec sprawców wykroczeń drogowych zarejestrowanych na kamerach, wszczynane są postępowania w sprawach o wykroczenia.

*

– Oławska policja, wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców w tym użytkowników ruchu na trasie K 396, prowadzi systematyczne działania kontrolno-represyjne z wykorzystaniem kamer i nieoznakowanych radiowozów wyposażonych w wideorejestrator – mówi podinps. Alicja Jędo z KPP w Oławie.

W trakcie działań przeprowadzonych tylko 9 i 10 sierpnia, w ciągu 3 godzin funkcjonariusze zarejestrowali 15 wykroczeń. Wobec ich sprawców zostały wyciągnięte konsekwencje prawne.

*

Aby usprawnić płynność ruchu w obrębie przejazdu kolejowego policja przypomina, że bezwzględnie zabrania się:

– objeżdżania opuszczonych rogatek, wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;

– wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

– omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku;

– wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim.

***

Przepisy rozporządzenia MSWiA w sprawie znaków i sygnałów drogowych stanowią, że sygnał czerwony migający lub dwa na przemian migające sygnały czerwone oznaczają zakaz wjazdu za sygnalizator lub inne urządzenie nadające te sygnały. W sytuacji, gdy sygnał ten przestanie być nadawany, a podnoszenie zapór lub półzapór nie zostało jeszcze zakończone kierujący pojazdem nie ma prawa wjechać na przejazd.

**

Za niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej na przejeździe kolejowym taryfikator mandatowy przewiduje grzywnę w wysokości od 300 do 500 zł i 6 pkt. karnych.

*

Przedmiotowe działania będą kontynuowane, a konsekwencje wobec sprawców będą wyciągane z całą surowością.

*

Policja informuję ponadto, że w związku z napływającymi informacjami o powtarzających się przypadkach przejazdu pociągów, pomimo otwartych rogatek, Komenda Powiatowa Policji w Oławie zwróciła się do Biura Bezpieczeństwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z prośbą o niezwłoczne wzmożenie nadzoru nad przejazdem kolejowym oraz o dokonanie ustaleń w sprawie.

Źródło: Ogniwo Ruchu Drogowego KPP w Oławie