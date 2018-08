Tak było około godz. 9.00

Ruszył remont. Duże korki

Przypominamy, że trwa przebudowa ulicy Oleśnickiej (to odcinek należący do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei). Zakończono budowę ścieżki pieszo-rowerowej i ruszył kolejny etap prac. Wymieniania jest nawierzchnia na odcinku od mostu na Odrze do skrzyżowania dróg 396 i 455 na Jelcz i Bierutów. Dziś (16 sierpnia) rozpoczęto prace tuż za mostem. Wprowadzono ruch wahadłowy. Około godziny 9.00 korek od strony Oławy sięgał do skrzyżowania ulic Młyńskiej i Chrobrego. Od strony Jelcza-Laskowic kończył się tuż za znakiem Oława. Remont ma zakończyć się w listopadzie, ale kierowcy powinni normalnie jeździć od połowy października. Na Oleśnickiej powierzchnia będzie utwardzona i wzmocniona.

***



***



***