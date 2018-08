Tak wygląda szyba w oplu, który był zaparkowany przy ulicv Chopina

Zniszczona szyba. Wiesz, kto to zrobił?

Z 14 na 15 sierpnia w nocy na ulicy Chopina w Oławie celowo zniszczono szybę w samochodzie. Stało się to niedaleko parkingu przy markecie Jakub.

Krzysztof prosi o pomoc w ustaleniu sprawcy badź sprawców tego aktu wandalizmu. Jeżeli wiesz, kto to zrobił zadzwoń: 696 745 630. Uszkodzone auto to szary opel na brzeskich numerach rejestracyjnych. Sprawa została zgłoszona policji.