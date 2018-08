Zdjęcie ilustracyjne

Wody pod kontrolą. Strażnicy pilnują

Po pierwszym półroczu. Straż Rybacka Powiatu Oławskiego pilnuje akwenów w naszym regionie

*

Współpracując z Komendą Powiatową Policji, Państwową Strażą Rybacką we Wrocławiu, Strażą Leśną w Bystrzycy i Strażą Miejską w Oławie, oławscy strażnicy skontrolowali w pierwszym półroczu 631 osób, wykrywając 111 wykroczeń. Na sprawców nałożono 64 mandaty karne, 13 spraw przekazano do PSR we Wrocławiu, celem dalszego postępowania, a pozostałych pouczono. 18 strażników przeprowadziło łącznie 53 kontrole, w tym 34 wspólnie z funkcjonariuszami policji, PSR, SL i SM. W porównaniu z takim okresem poprzedniego roku nastąpił wzrost liczby wykroczeń prawie o 20%.

***

Mimo częstego przeprowadzania patroli, wciąż występują przypadki kłusownictwa na Odrze i na mniejszych akwenach. Szczególnie są zagrożone stopnie wodne w Oławie, Lipkach i Ratowicach oraz cieszące się zainteresowaniem amatorów potraw z ryb – nowa elektrownia wodna w Oławie. Najczęstsze wykroczenia dotyczą tarlisk, połowu na więcej niż dwie wędki, pozyskiwanie ryb niewymiarowych i w okresie ochronnym. Dość częsty jest też połów bez karty wędkarskiej i bez licencji.

***

Same kontrole nie wystarczą do walki z kłusownictwem. Bardzo ważna jest dezaprobata, okazywana sprawcom wykroczeń przez innych wędkarzy, a w skrajnych przypadkach – zgłaszanie takich sytuacji strażnikom SR lub policji. Wszyscy musimy zrozumieć, że od nas zależy, czy nad wodą będzie bezpiecznie, a rodzinny biwak przyniesie radość z legalnie złowionych ryb.