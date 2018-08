Sterta śmieci, smród i muchy. JEST REAKCJA i nowe pojemniki!

Oława Interwencja – Nie da się otworzyć okna, w upalne lato takie miejsca nie tylko źle wyglądają, ale również są zagrożeniem dla zdrowia – napisała do nas czytelniczka. Jest pozytywna reakcja

Czytelniczka zgłosiła miejsce do naszej rubryki „MINUS”. Pisaliśmy o tym tutaj: https://gazeta-olawa.pl/minus/80719-smrod-muchy-da-sie-otworzyc-okna/ Jak sygnalizowała, śmieci przybywa, nie są odpowiednio często wywożone, a w upały smród jest nie do wytrzymania. – Tak wygląda wysypisko śmieci przy ul. 1 Maja 19 – mówi Joanna. – Smród, muchy, nie da się otworzyć okna. Niestety, nikt nie reaguje! To sprawa dla sanepidu. Tak dzieje się nagminnie. Nie można tak żyć. Przecież płacimy za wywóz śmieci.

***

Po opublikowania zdjęcia na portalu gazeta.olawa.pl otrzymaliśmy od zastępcy burmistrza Andrzeja Mikody następującą wiadomość: – Z informacji otrzymanych od zarządcy nieruchomości AGER Sp. z o.o. wiemy, że prezentowane na zdjęciu stare pojemniki na śmieci zostały wymienione jeszcze w lipcu, na nowe z PCV. Obecnie wspólnota przymierza się do budowy zabudowanego gniazda śmieciowego. W załączniku zdjęcia wykonane w dniu dzisiejszym.

***

Śmieci zostały posprzątane. 10 sierpnia – wyglądało to tak



Wcześniej Czytelniczka wysłała nam zdjęcie (fot. poniżej) tego miejsce i skarżyła się na duże ilości śmieci poza pojemnikami. Mówiła też, że są wywożona zbyt rzadko: