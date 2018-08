Zdjęcie ilustracyjne Fot. Wioletta Kamińska

Byli w odpowiednim miejscu. Uratowali mu życie

Policjanci z Ogniwa-Patrolowo Interwencyjnego KPP w Oławie pomogli kierującemu, który nagle zjechał na pobocze i uderzył autem w drzewo. Fachowo udzielona pierwsza pomoc przedmedyczna prawdopodobnie uratowały życie 40-latka.

***

Sierż. szt. Agnieszka Burdelak i sierż. Rafał Mroczko pełnili służbę w rejonie dworca PKP w Oławie. Około godz. 20.30 usłyszeli huk. Natychmiast pobiegli sprawdzić co się stało. Zobaczyli samochód, który kilka chwil wcześniej zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Policjanci widząc,że kierowca nie daje oznak życia a jego skóra błyskawicznie sinieje podjęli natychmiast akcję ratowniczą. Gdy policjant wzywał pogotowie ratunkowe, jego koleżanka z patrolu udzielała kierowcy pierwszej pomocy przedmedycznej. Wyciągnęła mężczyznę z samochodu, ułożyła go w pozycji bezpiecznej i zabezpieczyła przed skutkami najprawdopodobniej ataku epilepsji (mężczyzna dostał drgawek połączonych z innymi objawami). Policjantka, do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego udzieliła mu niezbędnej pomocy przedmedycznej. Po kilku chwilach kierujący się ocknął, a policjanci nawiązali z nim kontakt, wtedy też powiedział im, że choruje na padaczkę.

***

Po przyjeździe pogotowia ratunkowego mężczyzna został przewieziony do szpitala. – Nie wiadomo, jak potoczyłyby się losy kierowcy, gdyby nie szybka pomoc policjantów – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie. – Błyskawiczna interwencja i fachowo udzielona pierwsza pomoc przedmedyczna prawdopodobnie uratowały życie 40-latka.