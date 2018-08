Wnuk bardzo mi pomaga w ogrodzie - przyznaje Czesława Gapińska

Ogromny pomidor

OŁAWA. W ogrodzie oławianki wyrósł gigantyczny pomidor

– Pomidor waży ponad kilogram – mówi Czesława Gapińska, która go wyhodowała. – Dostałam sadzonki od koleżanki, pozostałe owoce też są bardzo duże. Wydaje mi się, że to malinówka, chociaż jest trochę bardziej czerwony, niż typowy pomidor tego gatunku.

Jak się okazało, waży 1,161 kg. – Podzielę się nim z całą rodziną i wspólnie go zjemy do obiadu. Podobno pomidory przedłużają młodość – dodaje pani Czesława.

Fot. Anabel Witek