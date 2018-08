W Oławie marketów nie brakuje. Mieszkańcy Jelcza-Laskowic prawdopodobnie doczekają się nowego marketu Fot. Agnieszka Herba

W Jelczu-Laskowicach będzie Lidl?

Nowy sklep. Informację potwierdza wiceburmistrz Romuald Piórko.

Temat na sesji Rady Miejskiej poruszyła przewodnicząca Beata Bejda. – Niestety, bardzo nam brakuje dużego sklepu spożywczego – mówiła. – Kolejki są niebotyczne. Mamy pracowników z Ukrainy, którzy też robią zakupy. Czy trwają może jakieś rozmowy z inwestorami, którzy chcieliby u nas otworzyć market? W pewnym momencie będziemy musieli się zmierzyć z tym tematem. Oprócz miasta mamy 15 sołectw. Mieszkańcy gminy Czernica również robią u nas zakupy.

Na jej pytanie odpowiedział wiceburmistrz Romuald Piórko. Przyznał, że najprawdopodobniej do J-L wchodzi Lidl. Nie chciał jednak powiedzieć, gdzie stanie. W rozmowie z nami również był tajemniczy. Nie chciał zdradzić szczegółów. Dowiedzieliśmy się jednak, że trwa postępowanie administracyjne i niemiecka sieć chciałaby otworzyć swój sklep w Jelczu-Laskowicach.

Niezadowolona z takiego obrotu sprawy wydaje się być radna Krystyna Dekret. Na sesji przyznała, że sklep trzeba wybudować, ale tylko pod warunkiem, że będzie to polski sklep. Jej wypowiedź skwitował Piórko: – Jeszcze nas naczelnik z Unii Europejskiej nie wyprowadził, więc Unia Europejska to również my.