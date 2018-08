Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Agnieszka Herba

Nowość w wydziale komunikacji. Będzie lepiej?

Starostwo Powiatowe informuje, że dla klientów wydziału komunikacji zostanie uruchomiony system kolejkowy z możliwością rezerwacji internetowej. Tą metodą będzie można załatwiać sprawy w wydziale, w obszarze rejestracji pojazdów i prawa jazdy, już od 6 sierpnia. Źródło: Starostwo Powiatowe w Oławie

***

Przypominamy, że w związku z upałami w starostwie zmieniono godziny pracy! „Zgodnie z zarządzeniem starosty oławskiego Nr 51/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r., w Starostwie Powiatowym w Oławie, począwszy od 6 sierpnia do 31 sierpnia, zmieniły się godziny pracy w urzędzie. Zmiany podyktowane są wysokimi temperaturami, jakie panują w pomieszczeniach oławskiego starostwa.

*

Godziny pracy Starostwa Powiatowego w Oławie w sierpniu: – poniedziałki, wtorki, czwartki – od 7.00 do 15.00,

– środy – od 7.00 do 16.30,

– piątki – od 7.00 do 13.30.

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

– poniedziałek, wtorek, czwartek – od 7.15 do 14.30,

– środa – od 7.15 do 16.15,

– piątek – od 7.15 do 13.00.

*** Z powodu wysokich temperatur, krócej pracowali również urzędnicy w Domaniowie – pisaliśmy o tym tutaj: https://gazeta-olawa.pl/news/80533-pracuja-krocej-goraco/ Wójt gminy Domaniów podkreśla jednak, że ten skrócony czas pracy będą musieli odpracować innym terminie!