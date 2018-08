Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Agnieszka Herba

300 złotych na dobry start. Jak złożyć wniosek?

„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom w wieku do 20 roku życia (24 w przypadku osób niepełnosprawnych). Od 1 lipca trwa nabór wniosków o przyznanie świadczenia w formie elektronicznej, a w wersji papierowej można je składać od 1 sierpnia. Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Oławie, w zakładce Dobry Start. O więcej szczegółów można pytać dzwoniąc pod numer 71 303 55 89. Mieszkańcy województwa dolnośląskiego mogą korzystać również z infolinii 71 34 06 458. Ważne!!! Informacja o przyznanym świadczeniu będzie wysyłana z adresu e-mail: [email protected]

***

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną. Wnioski można pobrać tutaj: https://www.um.olawa.pl/miasto/informacje/dobry-start