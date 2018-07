Gest Kozakiewicza, kasa i praca na czarno

OŁAWA. Interwencja. Do oławskiego sądu wpłynął pozew o zapłatę za sprzątanie miasta. Pieniędzy domaga się pani Krystyna (na fot.). Mówi, że zamiast nich od szefa firmy zobaczyła gest Kozakiewicza. Ten zaprzecza, mówiąc, że to ona przy świadkach życzyła mu, aby się „rozjeb…ł na pierwszym zakręcie”. Przyznaje jednak, że zatrudnił ją na czarno i zalega z wypłatą, ale – jak twierdzi – to ona nalegała na zatrudnienie bez umowy. W całości tekst dostępny w e-wydaniu „Powiatowej” – pod tym linkiem: https://eprasa.pl/news/gazeta-powiatowa-wiadomo%C5%9Bci-o%C5%82awskie/2018-07-26