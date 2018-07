Anna Kamińska i jej „Not Perfect”. Zobacz teledysk

Młoda oławianka kilka dni temu opublikowała teledysk do utworu „Not Perfect”. – Jakiś czas temu pomyślałam sobie, że chciałabym podzielić się ze światem swoją piosenką. Zważywszy, że jest to utwór właśnie o nieidealnym świecie, w którym żyje się trochę lepiej jeśli jesteśmy razem, akceptując swoje wady i niedoskonałości – mówi Ania. – Dzięki pomocy wspaniałych ludzi okazało się, że ten nieśmiały pomysł wykiełkował w teledysk i w pełni zaaranżowany utwór! Może czasami świat jest idealny.

***

Jak Wam się podoba? Zachęcamy innych mieszkańców powiatu, którzy mają na koncie dokonania muzyczne, aby podsyłali linki do teledysków lub utworów, które nagrali. Wybrane opublikujemy – propozycje można podsyłać na [email protected] lub przez nasz profil na facebooku: www.facebook.com/WiadomosciOlawskie/

***