Uwaga, dziś możliwe burze z gradem

Do godziny 21.00 obowiązuje ostrzeżenie o pierwszym stopniu zagrożenia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej. Na 80% przez Dolny Śląsk przejdą burze, lokalnie z gradem i porywami wiatru do 65 km/godz. Co oznacza pierwszy stopień zagrożenia?

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW-PIB