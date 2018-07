Ulica Marii Rodziewiczówny zaznaczona na czerwono

Będą domy sześciorodzinne

Oława. Gospodarka przestrzenna. Rada Miejska przystąpiła do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części osiedla Nowy Górnik. Radni podjęli uchwałę w czerwcu. Zrobili to na wniosek właściciela kilku działek, na których mają stanąć budynki mieszkalne w nieznanej dotąd w Oławie formie. Nowy plan ma na celu zmianę komunikacji wewnątrz osiedla oraz ujednolicenie zabudowy. Wzdłuż ul. Rodziewiczówny mają być budowane wyłącznie domy-bliźniaki oraz zespół budynków 6-rodzinnych, nawiązujących do zabudowy jednorodzinnej. Nowe domy będą miały strome symetryczne dachy, kryte dachówką w jednolitym ceglastym kolorze. Na posiedzeniu Rady Miejskiej architekt z Urzędu Miejskiego Andrzej Solski tłumaczył, że osiedle z 6-rodzinnymi budynkami to eksperyment, na niewielką na razie skalę. Ten rodzaj zabudowy będzie mieścił się w ściśle określonych granicach planu i ma stanowić osobną jednostkę urbanistyczną. Radnym pomysł się spodobał. Pytano, czy nie można byłoby objąć podobnym planem także inne części miasta i rozszerzyć jego działanie na sąsiednie tereny oraz przekonać do takiego budownictwa innych inwestorów. Dawałoby to im oraz mieszkańcom większy wachlarz możliwości, skorzystałoby na tym także miasto.

Ulica Rodziewiczówny zaczęła się rozbudowywać kilka lat temu, zaplanowana jest tam droga o szerokości 15 metrów. Architekt mówił, że w założeniach ma to być główna ulica tego osiedla i tam mają być zbudowane większe budynki. W środku osiedla jest zabudowa jednorodzinna. Planowaną formę architektoniczną można poprowadzić jeszcze dalej, aby uniknąć urbanistycznego chaosu i zastanowić się nad podobnymi rozwiązaniami w sąsiednim terenie, na przykład w rejonie ulicy ks. Twardowskiego.

(MON)