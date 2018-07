Inicjatorem i koordynatorem współpracy jest Sebastian Gorczyca

Śląsk poszuka talentów w Miłoszycach

Jelcz-Laskowice. Sport. 17 lipca w UMiG podpisano porozumienie trójstronne pomiędzy Polonią Miłoszyce, Śląskiem Wrocław a gminą Jelcz-Laskowice

Umowę podpisali wiceprezes Śląska Wrocław Wojciech Nowak, prezes Polonii Miłoszyce Grzegorz Górski, wiceprezes Polonii Miłoszyce Sebastian Gorczyca oraz burmistrz Bogdan Szczęśniak.

W ramach umowy wrocławski klub będzie wspierał szkolenie młodzieży w Miłoszycach. Przez wsparcie należy rozumieć koordynacje treningów, cykliczne staże, szkolenia i konferencje dla trenerów, pomoc merytoryczną, wstęp na niektóre treningi pierwszej drużyny oraz przekazywanie biletów na mecze ekstraklasy. Ponadto dzieci z Miłoszyc będą mogły wyprowadzać piłkarzy na boisko w trakcie ligowych zmagań.

Zadaniem gminy będzie m.in zapewnienie młodym piłkarzom odpowiednich warunków treningu i wspieranie drużyny pod kątem finansowym. Polonia za to będzie regularnie informować Śląsk o wyróżniających się zawodnikach oraz typowała trenerów do udziału w szkoleniach.

Współpraca ma na celu zapewnienie jak najszybszego i najsprawniejszego rozwoju młodych zawodników. Najlepsze dzieci już w młodym wieku będą mogły trafić do młodzieżowych drużyn Śląska Wrocław, by tam szkolić się pod okiem najlepszych fachowców. Niewykluczone więc, że za kilka lat zawodnik Polonii będzie miał szansę zadebiutować w najwyższej piłkarskiej klasie rozgrywkowej w Polsce.

Inicjatorem tej współpracy jest Sebastian Gorczyca. Jego zdaniem porozumienie przyniesie wiele korzyści: – Przed nami cykle szkoleń. Trenerzy będą mogli się dokształcać, jeździć na akademie. Dzieci będą brały udział w turniejach, w których będą rywalizowały wszystkie drużyny współpracujące ze Śląskiem Wrocław. Gmina będzie nas wspierała w realizacji tego projektu. Dzieci po raz pierwszy wyprowadzą piłkarzy Śląska na murawę 18 sierpnia podczas meczu z Pogonią Szczecin. Zobowiązujemy się do tego, by według specjalnego arkusza prowadzić diagnozę rozwoju naszych piłkarzy. Jeśli tylko pojawi się talent, zgłaszamy to do Śląska Wrocław i takie dziecko dostaje zaproszenie na testy we Wrocławiu. Jest to więc duża szansa dla chłopców, którzy marzą o karierze piłkarza. Nasze treningi będą regularnie wizytowane przez trenerów z Wrocławia. Każda ze stron ma jakąś korzyść. Wierzymy, że przynajmniej jedna osoba z Miłoszyc za kilka lat zagra w dorosłej drużynie Śląska. Jeśli chodzi o gminę, to niewątpliwie będzie to dla niej dobra promocja, ponieważ będziemy reprezentowali nasz region w turniejach o randze przynajmniej wojewódzkiej.

