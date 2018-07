Przez lata pomagała innym, teraz sama potrzebuje pomocy

Pomóż jej walczyć

Jelcz-Laskowice. Ważne. W maju usłyszała diagnozę – nowotwór złośliwy piersi. Nie poddaje się, ale potrzebuje waszej pomocy. Sabina jest mieszkanką Jelcza-Laskowic. Za sobą ma dwie chemie. Czeka ją długie leczenie, ale wierzy, że uda jej się wygrać tę najważniejszą walkę w życiu. Leczenie co prawda jest bezpłatne, ale problem polega na tym, że Sabina nie pracuje.

Sama o pomoc nie poprosi, ale w jej imieniu robią to jej bliscy. – To bardzo skromna osoba – mówią. – Życie zdrowego człowieka jest drogie, a co dopiero chorego, który musi odpowiednio się odżywiać. Do tego dochodzą rachunki. Jesteśmy w trakcie załatwiania środków z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ale wiemy, że nie możemy liczyć na wiele.

Sabina wiele w życiu wycierpiała, ale jest osobą uśmiechniętą i niosącą pomoc innym. Na jej Facebooku można zauważyć, że aktywnie włącza się w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i uczestniczy w Przystanku Woodstock. – Ciałem nie mogę, ale całym moim duchem z Wami będę – zapowiada przed festiwalem, który w tym roku odbędzie się pod nazwą Pol`and`Rock Festival

Jeśli chcesz pomóc, możesz to zrobić za pośrednictwem serwisu zrzutka.pl: https://zrzutka.pl/k9n7uy. Do tej pory udało się zebrać ponad 5 tys. złotych.