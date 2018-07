Zabawa w pianie - tej atrakcji nie może zabraknąć na pikniku! Fot. Agnieszka Herba

Na motorach dla dzieci. PROGRAM IMPREZY

15 lipca odbędzie się na XII Charytatywny Piknik Motocyklowy „Tęczowym Szlakiem” organizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie

Podczas pikniku nie zabraknie atrakcji dla maluchów i dorosłych. Całość imprezy uświetnią występy artystyczne o różnym charakterze. Zobaczymy na scenie: Grupę Teatralną Fundacji „Pomaluj mi świat” ze sztuką „Romeo, gdzie jesteś?”, Zespół folklorystyczny „Bożenki” z Lubszy; zespół dziecięcy Athina; grupę hip-hop „Trzy Światy”. Gwiazdą wieczoru będzie znany wokalista i kompozytor Paweł Tymański. Dużą atrakcją pikniku poza oczywiście fantastycznymi przejażdżkami motocyklowymi będzie charytatywna licytacja, z której całkowity dochód zostanie przekazany na potrzeby Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie, które od 20 lat nieodpłatnie rehabilituje niepełnosprawne dzieci i młodzież ze schorzeniami centralnego układu nerwowego z naszego powiatu i okolic. Przedmioty na licytację są do obejrzenia na profilu facebookowym Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Tęcza. – Zapraszamy wszystkich mieszkańców, podopiecznych i sympatyków – zachęca prezes stowarzyszenia Wiesława Pohoriło. – Do zobaczenia na Miasteczku

Program XII Pikniku Motocyklowego „Tęczowym Szlakiem” 2018

Uczestnik The Voice of Poland VII – PAWEŁ TYMIŃSKI WYSTĄPI O GODZ. 18.30

14.00 – 14.20 – Rozpoczęcie pikniku – udział w atrakcjach.

14.30 – 14.50 – Występ Grupy Teatralnej Fundacji „Pomaluj mi świat” – „Romeo, gdzie jesteś!”, scenariusz i reżyseria Alexandre Marquezy.

14.50 – 15.00 – Oficjalne rozpoczęcie Pikniku.

15.00 – 15.30 – Pokaz tańca grupy dziecięcej z Athiny.

15.30 – 16. 00 – Pokaz ratownictwa drogowego (cięcie samochodu i lanie piany ) OSP, PSP Oława.

16.00 – 16.45 – Występ zespołu folklorystycznego „Bożenki” z Lubszy.

Przejażdżki motocyklowe.

17.00 – 17.30 – Występ zespołu Hip Hop „Trzy Światy”.

Wręczenie podziękowań wyróżnionym motocyklistom.

17.30 – 18.30 – Licytacja charytatywna.

18.30 -19.10 – Występ wokalisty Paweł Tymiński.

Zamknięcie imprezy po występie Pawła Tymińskiego.

Catering: grill, ciasto domowe, kawa, herbata, pop corn, wata cukrowa, gofry, lody włoskie, granity, frytki, napoje, piwo.

Atrakcje: przejażdżki motocyklowe, paintball (Brzeska Brygada) , znakowanie rowerów, dmuchany zamek, trampolina, tęczowe fanty, warsztat o bezpieczeństwie, banki mydlane, bloki gier.

Imprezę poprowadzi: Artur Piotrowski.

Oprawę muzyczną zapewnia: Epicentrum Kultury Józef Pawlicki.

Całkowity dochód z imprezy zostanie przekazany na potrzeby Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie, które od ponad 20 lat nieodpłatnie rehabilituje niepełnosprawne dzieci i młodzież ze schorzeniami centralnego układu nerwowego z naszego powiatu i okolic.