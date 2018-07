Aleksander Szczęsny i jego rekordowy sandacz, ważący 6,89 kg i mierzący 95 cm, a złowiony 30 czerwca na Odrze w Oławie

Parada rekordów

Wędkarstwo. Oławskie koła miejskie PZW – nr 16 i nr 19 – prowadzą rankingi okazów, złowionych przez swoich członków. Część z nich kwalifikuje się do medali, przyznawanych przez redakcję „Wiadomości Wędkarskich”

Każdy członek koła nr 16 może zmierzyć i zważyć złowioną dużą rybę danego gatunku, w sklepie wędkarskim „Sumik”. Po zaliczeniu przez komisję, osiągnięcie wędkarza trafia na tablicę rekordów. W tym roku znaleźli się na niej następujący wędkarze oraz ich trofea:

* Tomasz Mołdawiak – płoć: 0,90 kg i 39 cm, złowiona 28 stycznia (srebrny medal „WW”);

* Mirosław Gelles – kleń: 1,49 kg i 50 cm, złowiony 11 maja;

* Stanisław Biały – jaź: 1,34 kg i 46,5 cm, 19 maja;

* Ryszard Marmulewicz – lin: 1,26 i 43 cm – 17 maja;

* Lucjan Zieliński – sumik karłowaty: 0,46 kg i 30 cm, 20 kwietnia (srebrny medal „WW”);

* Jakub Gawron – szczupak: 1,96 kg i 64 cm, 11 maja (brązowy medal „WW”);

* Waldemar Herba – świnka: 1,10 kg i 46 cm, 11 czerwca.

Podobny ranking prowadzi Koło PZW nr 90 „Rzemieślnik” w Oławie. Na jego tablicy

odnotowano łowców i okazy:

* Wacław Perzyński – lin: 1,16 i 43 cm, 11 czerwca;

* Robert Trela – jaź: 1,64 kg i 49 cm, 1 maja;

* Jan Jakubowski – karaś: 1,98 kg i 42 cm, 25 kwietnia (srebrny medal „WW”)

* Adam Kwiecień – sumik karłowaty: 0,38 kg i 32 cm, 16 czerwca.

Organizatorzy rankingu apelują do wędkarzy o zgłaszanie swoich rekordowych połowów.

*

Zarząd Koła Miejskiego PZW nr 16 w Oławie zaprasza swoich członków w niedzielę 22 lipca, na feederowe zawody „O Puchar lata”. Zbiórka i zapisy – w dniu imprezy, do godziny 6.00, nad dolnym kanałem żeglownym Odry, naprzeciw „Ergisu”.

***

Wszyscy wędkarze mogą współtworzyć tę rubrykę, kontaktując się telefonicznie: nr+48-600-378-240.